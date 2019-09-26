В Харькове пройдет Ярмарка ремесел

В этот день

Гороскоп по знакам Зодиака на 26 сентября День благоприятствует общению, знакомствам, однако может возникать соблазн принять желаемое за действительное, так что от спонтанных шагов лучше воздержаться.

Ночью еще заморозки, днем – потепление: прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на четверг, 26 сентября На протяжении всего дня будет стоять облачная погода. Без осадков. Ночью заморозки до 1°c мороза в воздухе.