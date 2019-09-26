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26.09.2019  14:19   

В Харькове пройдет Ярмарка ремесел

Ярмарка ремесел «Еврейский дворик» состоится 6 октября на площадке перед Харьковским национальным театром оперы и балета им. Н. Лысенко (ул. Сумская, 25).


hk.npu.gov.ua
Как сообщили в Еврейском культурном центре «Бейт Дан», в мероприятии примут участие еврейские организации Харькова, Полтавы, Сум, Конотопа, Лубен, Миргорода.
 
Гостей ярмарки ждут творческие мастер-классы, выступления артистов, выставка народного творчества, танцевальный флешмоб и множество других активностей. 
 
Начало - в 12:00.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  ярмарка ремесел, харьков
 
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