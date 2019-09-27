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27.09.2019  16:30   

Фермерство – это искусство: в ХНАТОБе откроется выставка-трилогия

Выставка будет работать 30 сентября в рамках проекта #КультФермерства и по случаю Всемирного дня продовольствия - 2019.


// ХОГА
Экспозиция-трилогия объединит фотовыставку «Органические рекорды Украины», которая до 27 сентября работает в холле Министерства аграрной политики и продовольствия Украины; выставку социальных экоплакатов «Органика - это ...» и фотовыставку «КультФермерства» с участием части балетной труппы «СХІД OPERA», которая, по признанию организаторов, стала творческой душой всего замысла.

Официальное открытие мероприятия - в 11:00 30 сентября в большом зале ХНАТОБа им. Н.В. Лысенко.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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