Фермерство – это искусство: в ХНАТОБе откроется выставка-трилогия

27.09.2019 16:30

Выставка будет работать 30 сентября в рамках проекта #КультФермерства и по случаю Всемирного дня продовольствия - 2019.

Экспозиция-трилогия объединит фотовыставку «Органические рекорды Украины», которая до 27 сентября работает в холле Министерства аграрной политики и продовольствия Украины; выставку социальных экоплакатов «Органика - это ...» и фотовыставку «КультФермерства» с участием части балетной труппы «СХІД OPERA», которая, по признанию организаторов, стала творческой душой всего замысла.

Официальное открытие мероприятия - в 11:00 30 сентября в большом зале ХНАТОБа им. Н.В. Лысенко.