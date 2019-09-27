Фермерство – это искусство: в ХНАТОБе откроется выставка-трилогия

Выставка будет работать 30 сентября в рамках проекта #КультФермерства и по случаю Всемирного дня продовольствия - 2019.
Официальное открытие мероприятия - в 11:00 30 сентября в большом зале ХНАТОБа им. Н.В. Лысенко.
Сегодня захотеть что-то сделать – это уже полдела. Сами же дела обещают даваться легче обычного.
Главная неприятность выходных – сильная магнитная буря, пик которой придется на субботу.
27 сентября - Всемирный день туризма, учрежденный Генеральной ассамблеей Всемирной туристской организации в 1979 году в испанском городе Торремолино, и отмечается в большинстве стран мира.
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давл.:
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