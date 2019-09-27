27.09.2019 18:58

День туризма: в Харькове прошли бесплатные экскурсии (ФОТО)

Бесплатные экскурсии, посвященные Всемирному дню туризма, состоялись 25-26 сентября в Харькове.



//city.kharkov.ua

В восьми экскурсиях приняли участие более тысячи человек. В частности, Марина Григорьева рассказала о польских страницах истории Харькова, Тамила Иванченко - о памятниках в саду Шевченко, Игорь Денисенко - о легендах харьковского подземелья, Анна Коломийцева - об «особых» харьковчанах, Елена Исакова - о харьковчанах, живших 150-200 лет назад, Наталья Вальтер-Буйнов - о немцах, развивавших Харьков.

Также прошла квест-экскурсия «Ключи от Харькова: экскурсия-интрига», которую разработали специалисты Харьковского туристско-информационного центра. Участники мероприятия смогли узнать о жизни выдающихся деятелях истории, культуры и искусства, отгадывая загадки. Они прошли маршрут, который до последнего момента держался в секрете, и нашли «ключи от города».

Организатор экскурсий - городской туристско-информационный центр КП «Центр развития международного сотрудничества» при поддержке Департамента международного сотрудничества Харьковского городского совета.