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30.09.2019  14:01   

Восьмилетний художник раскрывает тайны Вселенной

С 1 по 6 октября в малом зале ИВЦ «Бузок» пройдет персональная выставка графики Георгия Бастанжияна «Жорж и тайны Вселенной».


// Facebook/Бузок

Это первая персональная выставка 8-летнего Георгия, который создает картины-миниатюры с уникальной детализацией.

Георгий Бастанжиян начал рисовать раньше, чем научился ходить и говорить.

По словам организаторов выставки, уже в годовалом возрасте мальчик изображал автомобили и различную технику с такой точностью, что зрителям казалось, будто малыш просто обводит уже готовые картины по линиям, видимых только ему. До двух лет Жорж не только освоил объем и перспективу, но и начал сам придумывать сюжеты. Все те же автомобили - максимально детализированные - взаимодействовали, вызывая ощущение приостановленного кадра видеоролика.

«Все сюжеты Жорж черпает только из собственного воображения. В пять лет он расширил круг своих интересов и от техники и механизмов перешел к разным сюжетов с огромным количеством деталей. Во всех картинах, кроме очень интересной формы, присутствует глубокий смысл », - рассказывает мама художника Анна Симкин.

На выставке «Жорж и тайны Вселенной» юный художник представит серию миниатюр размером меньше страницы ученической тетради, выполненных в необычной технике и исключительно монохромных.

Тэги:  выставка, харьков
 
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