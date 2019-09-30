Искусство безопасности презентуют в Художественнм музее

Выставка Art of Security», организованная при поддержке НАТО в Украине, откроется в Харьковском художественном музее 1 октября в 16:00.
Цель выставки — привлечь внимание молодежи к проблемам безопасности, которые возникают на фоне евроатлантических трансформаций в Украине. «Четкое видение угроз и формирование сознательного отношения к ним — залог общественной безопасности, в которой мы сейчас остро нуждаемся», - считают организаторы.
Победители и участники конкурса получат ценные и особые подарки от Информационного центра НАТО в Украине и партнеров.
Программа открытия 1 октября:
12:00 – 13:00 - публичная дискуссия в INVITE HUB (ул. Скрыпника, 14а) с участием директора Центра информации и документации НАТО Барборы Маронковы;
14:00 – 15:00 - открытая встреча со студентами направлений журналистики, политологии и международных отношений в Харьковском национальном университете им. В. Н. Каразина;
16:00 – 19:00 - открытие PUBLIC ART-номинации в дворике Муниципального центра культурных инициатив на улице Скрыпника, 7;
16:30 – 19:00 - воркшоп по созданию социальных постеров;
16:00 – 19:00 - открытие выставки «Art of Security» при поддержке НАТО в Украине, неформальное общение с гостями и журналистами.
Справка. Центр информации и документации НАТО - структурное подразделение Управления общественной дипломатии штаб-квартиры НАТО и был первым информационным учреждением НАТО в Украине, которое обеспечивает открытый доступ к информации широкой общественности. Был открыт в мае 1997 года накануне подписания Хартии об особом партнерстве между Украиной и НАТО, которая является основополагающим документом, регламентирующим отношения между сторонами.
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