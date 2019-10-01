01.10.2019 17:04

Kharkiv Music Fest-2020: объявлен всеукраинский конкурс молодых композиторов

1 октября стартует прием работ-композиций на участие в конкурсе молодых композиторов имени Бориса Лятошинского.



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Всеукраинский конкурс молодых композиторов является частью грандиозного международного фестиваля Kharkiv Music Fest-2020, который пройдет в Харькове с 28 марта по 12 апреля 2020 года.



Он посвящен памяти выдающегося украинского композитора Бориса Лятошинского, 125 годовщина которого будет отмечаться в следующем, 2020 году.



«Из всех выдающихся украинских композиторов его можно без преувеличения назвать титаном отечественной музыкального наследия, – рассказала руководитель конкурса Иван Пахота. – За время советского прошлого Украины имя и значение Лятошинского было маргинализировано и фактически унижено. Нашей задачей является популяризация творчества Мастера: украинские молодые художники должны знать об этом композиторе значительно больше, чем идентифицировать его фотографию на стенах музыкальных школ».



Состав Жюри конкурса многонациональный, в него вошли ведущий педагог по композиции из Польши Еуґениуш Кнапик, швейцарский композитор Вальтер Фельдман, педагог Алла Загайкевич (Киев) и руководитель конкурса, независимый эксперт Иван Пахота (Харьков).



Для участия в конкурсе претендентам нужно заполнить онлайн-форму заявки.



Для членов жюри участники будут анонимными – все работы подаются под псевдонимами, поэтому наличие каких-либо сведений в нотных материалах, которые в дальнейшем передаются на рассмотрение жюри, можно считать нарушением правил конкурса и участник будет дисквалифицирован.



Лауреаты конкурса примут участие в концерте, который состоится в рамках фестиваля Kharkiv Music Fest 2020, и будет состоять из произведений участников.



Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы и лекции с участием членов жюри конкурса.



«Идея проведения этого конкурса в моих мыслях теплилась уже давно, – рассказывает Иван Пахота. – В мире есть немало подобных конкурсов, которые ориентированы на молодежь-резидентов своих государств. В Украине тоже есть много областных, местных композиторских конкурсов, но они ориентированы на уже конкретно определенных конкурсантов, и часто на их преподавателей, поэтому речь о справедливости и прозрачности здесь не идет. Кроме того, наша молодежь не воспринимает композиторство как профессию, возможность в будущем самореализоваться в этой области. Конкурс Лятошинского имеет целью поддержать и дать толчок к профессиональному будущему украинских композиторов. Справедливость и максимальная объективность в работе жюри превыше всего».