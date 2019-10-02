02.10.2019 15:34

Cхід Opera Fest-2019: приглашенные звезды и премьера балета

4 октября в ХНАТОБе открывается пятый фестиваль «Cхід Опера Фест-2019», в рамках которого покажут лучшие спектакли театра с приглашенными украинскими и зарубежными артистами.



// Схід Опера

Зрители увидят семь оперных и четыре балетных спектакля, гала-балет, вечер модерн-балета «Кармина Бурана», мюзикл-шоу «My way».



Одна из приглашенных звезд – солист Национальной оперы Украины, бас, народный артист Украины Тарас Штонда – выйдет на сцену ХНАТОБ дважды.



4 октября горожане увидят мистическую оперу Шарля Гуно «Фауст», в которой звездный гость исполнит партию одиозного Мефистофеля.



А 13 октября Тарас Штонда порадует харьковских зрителей исполнением главной партии в музыкальной драме М. Мусоргского «Борис Годунов».



5 октября зрителей ждет вечер балета: гала-балет и премьера одноактного балета «Шехерезада».



Балет на музыку Н. Римского-Корсакова по сказке «О царе Шахрияра и его брата» из сборника «Тысяча и одна ночь» впервые был показан на харьковской сцене в 1941 году, а в начале шестидесятых годов прошлого века он шел вместе со спектаклями на музыку М. Равеля «Болеро» и «Франческой да Римини» П. Чайковского. Фрагмент истории о Шахрияре также включен в балет Ф. Амирова «Тысяча и одна ночь».



Партию Зобеиды в «Шахерезаде» исполнит солистка балета Национальной оперы Украины Елена Горшунова. На сцене «Схід Opera», как и ее партнер по спектаклю, солист Национальной оперы Украины Алексей Тютюнник, солистка балета выступит впервые. Алексей Тютюнник в этой постановке исполнит партию Золотого раба.