В Ботсаду откроется выставка Павла Макова

С 5 по 31 октября в Ботаническом саду ХНУ имени В. Н. Каразина (ул. Клочковская, 52) будет проходить выставка Павла Макова «Ожидание».
Выставка пройдет в рамках второй Биеннале молодого искусства.
Открытие выставки состоится 5 октября в 15:00.
5 октября в 15:00 ждем вас в Ботаническом саду ХНУ имени В. Н. Каразина (Клочковская, 52) на открытие выставки Павел Маков. «Ожидание».
«На протяжении всей художественной практики в технике глубокой печати Павел Маков работает с темой Города и Утопии. С 2004 года центральным мотивом его работ стал Сад, а еще раньше в работе «Ботанический сад №1» (1997) появилось здание Ботанического сада на улице Клочковской. Тогда еще - с разбитой крышей, через который пробивалась финиковая пальма. В 2018-2019 годах Маков начал вдруг использовать старые медные доски в серии Future in the past, сочетая их с новыми. Вместе с ними к работам художника вернулся и Харьковский ботанический сад, тогда как в реальности он существенно изменился. Камерная выставка во входном зале оранжереи Ботанического сада рассказывает о связи этих двух периодов», – расказали организаторы.
Выставка работает: с 9:00 до 18:00, понедельник - пятница, с 12:00 до 18:00, воскресенье, выходной - суббота. Вход свободный
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