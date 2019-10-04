В «Мистецтві Слобожанщини» будет экспонироваться выставка «Мир сквозь себя»

Работы харьковской художницы Ирины Осетровой можно посмотреть с 10 по 26 октября.
Художница работает в различных стилях и часто любит экспериментировать. Некоторые работы могут выглядеть более реалистичными, с вниманием к мелким нюансам, а некоторым свойственна абстрактность с богатством цветов, эмоций и фантазий.
Торжественное открытие выставки пройдет 10 октября в 17:00.
Во время ее работы состоится ряд культурологических мероприятий:
15 октября в 17:00 – лекция из цикла «Ех libris Михаила Красикова об искусстве» на тему: «Особенности украинского бесценного юмора»;
16 октября в 16:00 – просмотр видеозаписи мероприятия мирового уровня «Юнона и Авось» (1983), режиссер - Марк Захаров, композитор - Алексей Рыбников, либретто - Андрей Вознесенский;
17 октября в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению Александра Шило «Репин – неизвестный художник»;
23 октября в 17:00 - лекция Юлии Хариной на тему: «История моды. Опасная мода прошлого. Часть 2»;
24 октября в 17:00 – творческая встреча с автором персональной выставки художественных работ - харьковской художницей Ириной Осетровой.
День плохо подходит для творчества и креатива. Зато в области графиков, цифр, точных наук и конкретных решений все обещает складываться более чем удачно.
Первая половина дня в Харькове будет ясной. После обеда шквальный вечер принесет тучи. Кратковременный небольшой дождь, местами с градом, к вечеру станет сильнее.
Ежегодно 4 октября отмечается Всемирный день защиты животных, призванный обратить внимание человечества на проблемы остальных обитателей планеты Земля.
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