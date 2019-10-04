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04.10.2019  14:05   

В «Мистецтві Слобожанщини» будет экспонироваться выставка «Мир сквозь себя»

Работы харьковской художницы Ирины Осетровой можно посмотреть с 10 по 26 октября.


// ХОГА
На выставке будут представлены живописные и графические работы, выполненные в разных техниках и разными материалами (масло, акрил, пастель, уголь, сангина, смешанная техника).

Художница работает в различных стилях и часто любит экспериментировать. Некоторые работы могут выглядеть более реалистичными, с вниманием к мелким нюансам, а некоторым свойственна абстрактность с богатством цветов, эмоций и фантазий.

Торжественное открытие выставки пройдет 10 октября в 17:00.

Во время ее работы состоится ряд культурологических мероприятий:

15 октября в 17:00 – лекция из цикла «Ех libris Михаила Красикова об искусстве» на тему: «Особенности украинского бесценного юмора»;

16 октября в 16:00 – просмотр видеозаписи мероприятия мирового уровня «Юнона и Авось» (1983), режиссер - Марк Захаров, композитор - Алексей Рыбников, либретто - Андрей Вознесенский;

17 октября в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению Александра Шило «Репин – неизвестный художник»;

23 октября в 17:00 - лекция Юлии Хариной на тему: «История моды. Опасная мода прошлого. Часть 2»;

24 октября в 17:00 – творческая встреча с автором персональной выставки художественных работ - харьковской художницей Ириной Осетровой.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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