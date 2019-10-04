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04.10.2019  14:19   

Fashion-индустрия: в Харькове пройдут мастер-классы

Образовательная секция «Fashion Business Education» будет работать в рамках проекта «Kharkiv Fashion 2019», который состоится 11-12 октября в Харькове.


Fashion-индустрия: в Харькове пройдут мастер-классы
Среди обсуждаемых тем секции - «Формирование сильного бренда fashion-индустрии. Продажи»; «Путь клиента. Как повысить результативность любых сделок. Разбор кейсов»; «Как увеличить продажи с помощью CRM»; «Ответила в директ. Как повысить продажи через Instagram»; «Битва за легпром». Участники секции смогут узнать больше о сделках и продажах, командной работе и подбору специалистов, создании своего бизнеса, системе развития и защиты бренда. Во второй день речь пойдет об особенностях создания fashion-фотографий, подборе гардероба и маркетинге в сфере fashion. 
 
К участию приглашаются представители компаний и организаций в сфере легкой промышленности, собственники швейного бизнеса, представители ритейла, дизайнеры одежды, студенты профильных учебных учреждений и все, кто интересуется модой.
 
Как сообщила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, «Kharkiv Fashion» – это  площадка для развития и роста легкой промышленности региона. «Здесь дизайнеры и другие представители легпрома не только могут показать результат своего труда, но и получить новые знания для продвижения своего бренда», - отметила начальник управления. 
 
По словам исполнительного директора «Kharkiv Fashion Cluster» Олега Егорова, модная индустрия каждый год трансформируется, появляются новые тренды, больше продаж переходит в онлайн, на украинский рынок приходят новые зарубежные бренды. Поэтому задача организаторов мероприятия – помочь украинскому, и особенно харьковскому, производителю удержать позиции на рынке и победить конкурентов. Олег Егоров отметил, что в рамках встреч эксперты поднимают эти вопросы и создают возможности для коммуникации производителей с экспертами рынка для поиска оптимальных решений. 
 
Также в рамках презентации проекта «Харьков – это модно» студенты профильных учебных учреждений и все желающие смогут прослушать тренинги от экспертов рынка – участников Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна. На мероприятии презентуют первый совместный шоу-рум дизайнеров – участников кластера.  
 
С программой «Fashion Business Education» на 11 и 12 октября можно ознакомиться здесь
 
Напомним, проект «Kharkiv Fashion» организован управлением инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского горсовета по инициативе участников Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна и под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  fashion, мастер-классы, харьков
 
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