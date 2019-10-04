04.10.2019 14:19

Fashion-индустрия: в Харькове пройдут мастер-классы

Образовательная секция «Fashion Business Education» будет работать в рамках проекта «Kharkiv Fashion 2019», который состоится 11-12 октября в Харькове.



Fashion-индустрия: в Харькове пройдут мастер-классы



Среди обсуждаемых тем секции - «Формирование сильного бренда fashion-индустрии. Продажи»; «Путь клиента. Как повысить результативность любых сделок. Разбор кейсов»; «Как увеличить продажи с помощью CRM»; «Ответила в директ. Как повысить продажи через Instagram»; «Битва за легпром». Участники секции смогут узнать больше о сделках и продажах, командной работе и подбору специалистов, создании своего бизнеса, системе развития и защиты бренда. Во второй день речь пойдет об особенностях создания fashion-фотографий, подборе гардероба и маркетинге в сфере fashion.

К участию приглашаются представители компаний и организаций в сфере легкой промышленности, собственники швейного бизнеса, представители ритейла, дизайнеры одежды, студенты профильных учебных учреждений и все, кто интересуется модой.

Как сообщила начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская, «Kharkiv Fashion» – это площадка для развития и роста легкой промышленности региона. «Здесь дизайнеры и другие представители легпрома не только могут показать результат своего труда, но и получить новые знания для продвижения своего бренда», - отметила начальник управления.

По словам исполнительного директора «Kharkiv Fashion Cluster» Олега Егорова, модная индустрия каждый год трансформируется, появляются новые тренды, больше продаж переходит в онлайн, на украинский рынок приходят новые зарубежные бренды. Поэтому задача организаторов мероприятия – помочь украинскому, и особенно харьковскому, производителю удержать позиции на рынке и победить конкурентов. Олег Егоров отметил, что в рамках встреч эксперты поднимают эти вопросы и создают возможности для коммуникации производителей с экспертами рынка для поиска оптимальных решений.

Также в рамках презентации проекта «Харьков – это модно» студенты профильных учебных учреждений и все желающие смогут прослушать тренинги от экспертов рынка – участников Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна. На мероприятии презентуют первый совместный шоу-рум дизайнеров – участников кластера.

С программой «Fashion Business Education» на 11 и 12 октября можно ознакомиться здесь

Напомним, проект «Kharkiv Fashion» организован управлением инновационного развития и имиджевых проектов Харьковского горсовета по инициативе участников Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна и под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.