08.10.2019 13:16

В «Kharkiv Fashion» примут участие модели проекта «Велика краса країни»

Участницы всеукраинского проекта «Велика краса країни» выйдут на подиум «Kharkiv Fashion 2019», который состоится 11-12 октября на Арт-заводе «Механика. Иная Земля».



//city.kharkov.ua

Модели «plus size» представят коллекцию верхней одежды из меха. Показ пройдет при участии известного харьковского дизайнера Константина Пономарева.

Начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская напомнила, что проект «Велика краса країни» стал одним из победителей Городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов. «Мы надеемся, что проектом для женщин с пышными формами вдохновятся многие, и это вдохновение станет для них толчком в воплощении самых заветных целей», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.

Показ меховой коллекции состоится в первый день «Kharkiv Fashion 2019» – 11 октября, начало - в 20:00.

Также в рамках «Kharkiv Fashion 2019» пройдут показы коллекций украинских и зарубежных дизайнеров, ожидается участие представителей фэшн-индустрии из других городов Украины и Европы. Кроме того, в рамках «Kharkiv Fashion» будет работать дизайн-маркет, где гости смогут приобрести одежду от ведущих производителей.

Ведущие «Kharkiv Fashion 2019» - известные украинские артисты Ольга Сумская и Виталий Борисюк.

Справка. Проект «Kharkiv Fashion» организован управлением инновационного развития и имиджевых проектов по инициативе участников Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.