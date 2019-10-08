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08.10.2019  13:16   

В «Kharkiv Fashion» примут участие модели проекта «Велика краса країни»

Участницы всеукраинского проекта «Велика краса країни» выйдут на подиум «Kharkiv Fashion 2019», который состоится 11-12 октября на Арт-заводе «Механика. Иная Земля».


//city.kharkov.ua
Модели «plus size» представят коллекцию верхней одежды из меха. Показ пройдет при участии известного харьковского дизайнера Константина Пономарева.
 
Начальник управления инновационного развития и имиджевых проектов Виктория Грецкая-Миргородская напомнила, что проект «Велика краса країни» стал одним из победителей Городского конкурса инновационно-инвестиционных и имиджевых проектов. «Мы надеемся, что проектом для женщин с пышными формами вдохновятся многие, и это вдохновение станет для них толчком в воплощении самых заветных целей», - отметила Виктория Грецкая-Миргородская.
 
Показ меховой коллекции состоится в первый день «Kharkiv Fashion 2019» – 11 октября, начало - в 20:00.
 
Также в рамках «Kharkiv Fashion 2019» пройдут показы коллекций украинских и зарубежных дизайнеров, ожидается участие представителей фэшн-индустрии из других городов Украины и Европы. Кроме того, в рамках «Kharkiv Fashion» будет работать дизайн-маркет, где гости смогут приобрести одежду от ведущих производителей. 
 
Ведущие «Kharkiv Fashion 2019» - известные украинские артисты Ольга Сумская и Виталий Борисюк.
 
Справка. Проект «Kharkiv Fashion» организован управлением инновационного развития и имиджевых проектов по инициативе участников Харьковского кластера легкой промышленности и дизайна под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  kharkiv fashion, велика краса країни, харьков
 
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