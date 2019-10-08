08.10.2019 13:31

Объявлен прием заявок на Всеукраинский конкурс молодых композиторов

Продолжается прием работ-композиций на участие во Всеукраинском конкурсе молодых композиторов имени Бориса Лятошинского.



// city.kharkov.ua

Конкурс посвящен памяти выдающегося украинского композитора Бориса Лятошинского, 125 годовщина со дня рождения которого будет отмечаться в следующем, 2020 году. Конкурс состоится в рамках Международного фестиваля «Kharkiv Music Fest-2020», который пройдет в Харькове с 28 марта по 12 апреля.

Основная задача конкурса - создать возможности для реализации творческого потенциала молодых композиторов.



К участию приглашаются граждане Украины, которым на 15 февраля 2020 года исполнится не больше 15 полных лет (для участия в младшей группе) и 16-21 лет (в старшей группе).



Конкурсные требования для участников младшей группы: произведение для скрипки и фортепиано продолжительностью 8-10 мин. Требования для старшей группы - произведение для фортепиано, двух скрипок, альта и виолончели продолжительностью 12-15 мин. Произведения могут быть одночастными или циклическими (по желанию автора). Принимаются музыкальные композиции, написанные не раньше 2014 года.



Отличительной чертой конкурса является то, что он анонимный - все работы подаются под псевдонимами.



У конкурса нет вступительного взноса, всем участникам гарантируются равные права и возможности. Оценивать работы будут музыканты из Цюриха, Катовице, Киева и Харькова.



Для участия нужно заполнить онлайн форму заявки, выслать на электронную почту конкурса скан или фото документов, подтверждающих возраст и гражданство Украины, а также партитуру произведения в формате PDF (одним файлом, в котором не должно быть информации об авторе произведения). На титульной странице произведения указывается лозунг или псевдоним, которому администратор конкурса присуждает шифр, а уже по нему члены жюри присуждают ту или иную премию.



Последний срок заявки для участия в конкурсе - 15 февраля 2020 года.

Лауреаты конкурса сыграют свои произведения на концерте, который состоится в рамках «Kharkiv Music Fest 2020». Также в рамках фестиваля пройдут мастер-классы и лекции с участием членов жюри конкурса. Победители получат денежное вознаграждение от 200 до 500 евро (младшая группа) и от 500 до 1000 евро (старшая группа).



С подробной информацией об условиях конкурса можно ознакомиться здесь.