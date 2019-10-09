Выставка о Соломии Крушельницкой откроется в Харькове

09.10.2019 17:02

С 9 по 31 октяьря в Художественном музее пройдет выставка «На вершине мировой славы»

Экспозиция продолжает проект «Музей - гость». На этот раз впервые в Харькове – Музыкально-мемориальный музей Соломии Крушельницкой во Львове.

На выставке представлены уникальные материалы из коллекции львовского музея, рассказывающие об основных этапах биографии украинской певицы. Это фотографии С. Крушельницкой – свидетельства ее выступления на самых известных сценах мира, программы, клавиры опер и нотные издания из библиотеки артистки, ее личные вещи, документы, рукописи. Дополняют экспозицию реконструкции сценических костюмов.

Отдельный раздел выставки – живописные произведения известных художников, созданные в рамках международного проекта «SOLOMIYA» под патронатом благотворительного фонда «Украина – это мы». Целью этого проекта было воссоздать языком живописи образ выдающейся артистки, отразить прекрасные уголки Украины, связанные с Крушельницкой. Эти произведения уже экспонировались во Львове, Киеве, в Италии - в рамках фестиваля Дж. Пуччини, в Вене и Зальцбурге - в рамках празднования Года Украины в Австрии.

Выставка откроется 9 октября в 16:00.

Справка. Соломия Крушельницкая (1872 – 1952) считается выдающейся певицей кон. ХІХ – нач. ХХ ст. Знаменитая украинская оперная и концертно-камерная вокалистка имела необыкновенной красоты и силы голос диапазоном почти в три октавы, виртуозную технику, феноменальную музыкальную память, яркий артистизм. Основной составляющей необычного успеха артистки, «своеобразного феномена Соломии Крушельницкой», как отмечали музыковеды, кроме природных голосовых данных, стал многогранный драматический талант, благодаря которому она создала незабываемые музыкально-драматические образы на оперных сценах многих стран.

Жизнь и артистическая деятельность этой удивительной женщины были тесно связаны со столицей Галичины. Здесь молодая Соломия училась пению в консерватории Галицкого музыкального общества; во Львове состоялся ее оперный дебют на сцене Городского театра Скарбка. Сюда, будучи уже всемирно известной певицей, неоднократно приезжала на гостеприимные выступления. В 1903 году она стала владелицей прекрасного дома. В этом доме жила семья артистки, здесь прошли и последние годы ее жизни. С 1989 года на втором этаже каменного дома по ул. С. Крушельницкой, 23, и разместился мемориальный музей певицы.