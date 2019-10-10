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10.10.2019  13:23   

В Харькове пройдут 19-е Дни греческой культуры

XIX сезон Дней греческой культуры, посвященный государственному празднику Республики Греция - Дню «Охи!», стартует 19 октября в Харькове.


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Фестиваль также приурочен к 30-летию основания общественной организации «Харьковское городское общество греков «Гелиос». Девиз нынешнего праздника - «Мы - дети эллинов и Родной Украины».

Начнутся Дни греческой культуры торжественным собранием и праздничным концертом,  которые состоятся 19 октября во Дворце студентов Национального технического университета «ХПИ» (ул. Пушкинская, 79/1), начало – в 14:00.

26 октября состоится круглый стол, посвященный древнегреческому философу, - «Воспоминания о Сократе. Первый философ человечества». Заседание пройдет в Центральной научной библиотеке Харьковского национального университета имени В. Н. Каразина (пл. Свободы, 4). Начало – в 13:00.

2 ноября в Харьковском художественном музее подведут итоги и наградят победителей IX областного конкурса детского рисунка на греческую тематику «Сияние Эллады» (ул. Жен-Мироносиц, 11). Начало - в 13:00.

9 ноября состоится открытие выставки «Нематериальное культурное наследие Греции» (выставочный зал ЦНБ ХНУ им. Каразина). Начало – в 13:00.

Завершится фестиваль презентацией буклета «Путешествие по «греческой» Харьковщине», которая состоится в читальном зале ЦНБ ХНУ им. Каразина. Начало – в 13:00.

С более подробной информацией о проведении Дней греческой культуры в Харькове можно ознакомиться здесь. 

Вход на все мероприятия - свободный. 

Отметим, Дни греческой культуры проводятся при поддержке Посольства Греции в Украине, Харьковской облгосадминистрации, Харьковского городского совета, Федерации греческих обществ Украины, Одесского филиала Греческого фонда культуры, ХНУ им. Каразина, НТУ «ХПИ, Харьковского художественного музея и др.

Справка. Национальный праздник День «Охи!» отмечают в Греции 28 октября. В этот день в 1940 году фашистское правительство Италии во главе с Муссолини предъявило Греции ультиматум, что она переходит под итальянское правительство и пропускает на свою территорию фашистские войска. Греция ответила коротким «Охи!» - «Нет!», после чего Италия начала вторжение. Оккупация Греции продолжалась до 1944 года, и за это время стране удалось сформировать мощное движение сопротивления, которое позже было признано самым эффективным в оккупированной Европе.

День «Охи!» греки отмечают с 1942 года, а после окончания Второй мировой войны его официально признали государственным праздником.

Источник:   ХГС
 Тэги:  греция, харьков, фестиваль, философ, культура
 
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