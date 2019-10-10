10.10.2019 16:20

В Харькове пройдет фестиваль бального танца на Кубок городского головы

Юбилейный XV Международный фестиваль-конкурс бального танца «Кубок Харьковского городского головы-2019» состоится 12-13 октября в спорткомплексе «Локомотив» им. Г. Кирпы (ул. Большая Панасовская, 90/1).



//city.kharkov.ua

В соревнованиях примут участие около 1500 танцевальных дуэтов из Италии, Польши, Великобритании, США, Болгарии и Украины. Также в рамках фестиваля состоится Кубок мира WDC (Международный танцевальный комитет).

Оценивать выступления спортсменов будут судьи из Великобритании, Беларуси, Болгарии, Италии, США, Польши и Украины.

В воскресенье, 13 октября, состоится шоу с участием итальянского артиста Сальваторе Лампителли и пройдет традиционный командный матч иностранных участников соревнований. На нем также выступят спортсмены из городов-партнеров Харькова: Минска (Беларусь), Болоньи и Венеции (Италия) и Варны (Болгария). Начало программы - в 18:30.

Справка. Первый Международный фестиваль-конкурс спортивного бального танца «Кубок Харьковского городского головы» состоялся в 2004 году в честь 350-летия основания Харькова. С 2004 по 2012 год соревнования, проходившие в Харьковском дворце спорта, собрали более 20 тыс. спортсменов разных возрастов, призеров и чемпионов Украины, победителей первенств Европы и мира.