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10.10.2019  16:20   

В Харькове пройдет фестиваль бального танца на Кубок городского головы

Юбилейный XV Международный фестиваль-конкурс бального танца «Кубок Харьковского городского головы-2019» состоится 12-13 октября в спорткомплексе «Локомотив» им. Г. Кирпы (ул. Большая Панасовская, 90/1).


//city.kharkov.ua
В соревнованиях примут участие около 1500 танцевальных дуэтов из Италии, Польши, Великобритании, США, Болгарии и Украины. Также в рамках фестиваля состоится Кубок мира WDC (Международный танцевальный комитет).
 
Оценивать выступления спортсменов будут судьи из Великобритании, Беларуси, Болгарии, Италии, США, Польши и Украины.
 
В воскресенье, 13 октября, состоится шоу с участием итальянского артиста Сальваторе Лампителли и пройдет традиционный командный матч иностранных участников соревнований. На нем также выступят спортсмены из городов-партнеров Харькова: Минска (Беларусь), Болоньи и Венеции (Италия) и Варны (Болгария). Начало программы - в 18:30. 
 
Справка. Первый Международный фестиваль-конкурс спортивного бального танца «Кубок Харьковского городского головы» состоялся в 2004 году в честь 350-летия основания Харькова. С 2004 по 2012 год соревнования, проходившие в Харьковском дворце спорта, собрали более 20 тыс. спортсменов разных возрастов, призеров и чемпионов Украины, победителей первенств Европы и мира.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  фестиваль, бальные танцы, харьков, кубок городского головы
 
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