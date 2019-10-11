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11.10.2019  12:18   

В Харькове появились новые муралы

Три новых арт-объекта - на фасадах зданий в центре Харькова.


//city.kharkov.ua
Как сообщил директор ООО НПП «Приск», занимающегося установкой муралов, Олег Мазуренко, авторы произведений - харьковские художники, проекты которых победили в рамках Бюджета участия.
 
Так, панно в стиле вышиванки украсило фасад жилого дома по ул. Мира, 48/1. Еще одна авторская роспись «Час правды», символизирующая, по задумке художника, правосудие, появилась на торце дома по пр. Московскому, 15. На доме по пер. Троицкому, 2 художники творческой группы «Postulga Art» создали мурал с изображением кролика, при изготовлении которого применялась технология пенополистирола.
 
По словам Олега Мазуренко, работа над созданием арт-объектов и картин на городских зданиях продолжается. В частности, сейчас художники работают над реализацией еще семи проектов, которые харьковчане увидят уже в ноябре. Одна из работ появится на Алексеевке, на доме по пр. Людвига Свободы, 68.
 
Напомним, что в августе – сентябре в городе были реализованы еще четыре творческие инициативы харьковских художников, которые выиграли в конкурсе на Бюджет участия. В их числе – панно на фасаде жилого дома по ул. Москалевской, 36, посвященное композитору Исааку Дунаевскому, мурал под названием «Девушка в песках» по ул. Воробьева, 15/16, картина «Старик и море» на ул. Маяковского, 11 и роспись на доме по ул. Клочковской, 234/2, которая называется «В будущее».
Источник:   Городской совет
 Тэги:  мурал, харьков
 
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