15.10.2019 13:14

В Харькове открывается музей экоплаката «4-й Блок»

Музей-архив-лаборатория экоплаката «4-й Блок» будет открыт 18 октября в Харьковской государственной академии дизайна и искусств (ул. Искусств, 11) .



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Проект создан на основе коллекции десяти международных триеннале экоплаката «4-й Блок». За 30 лет было собрано более 10 тыс. работ признанных мастеров из 56 стран - уникальная коллекция графики и современного мирового плаката экологического направления. Темы плакатов - антиядерная проблематика, загрязнение окружающей среды, глобальное потепление, энергетическая безопасность и другие общественно важные вопросы.

Музей создан при поддержке Украинского культурного фонда и получил статус научно-практической лаборатории университета. Студенты смогут там изучать историю современного мирового плаката, защищать дипломы и диссертации, устраивать новые выставки и мероприятия. Также там планируют проводить лекции, мастер-классы и воркшопы. «Теперь эта коллекция станет платформой для научно-исследовательской деятельности студентов и аспирантов академии», - отметил основатель конкурса экоплакатов «4-й Блок» Олег Векленко.

К открытию музея студенты кафедры мультимедийного дизайна ХГАДИ на основе плакатов и графики создали анимации и проекты дополненной реальности. Гости мероприятия смогут попасть в виртуальную картинку станковой графики из коллекции «4-го Блока».

Официальное открытие музея - 18 октября, начало - в 15:00. С более подробной информацией о мероприятии можно ознакомиться здесь.

Для посетителей музей будет открыт с понедельника по пятницу с 11:00 до 16:00, вход - свободный.

Справка. Международное триеннале «4-й Блок» начали проводить в 1991 году, через пять лет после Чернобыльской трагедии, по инициативе художника-графика, плакатиста, ликвидатора аварии на ЧАЭС профессора ХГАДИ Олега Векленко. Каждые три года проект проходит благодаря усилиям многих единомышленников - друзей, студентов и волонтеров. «4-й Блок» превратился из плакатной выставки в международній триеннале экологического плаката, графики и молодежных экопроектов, в коллекции которого - работы известных дизайнеров, таких как Фил Рисбек, Поа Шер, Сигео Фукуда, Казумаса Нагаи, Никлаус Трокслер, Алекс Иордан, Анг Сан Су Ян Райлих и других.