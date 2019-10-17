17.10.2019 14:41

Инклюзивный спектакль: в Харькове состоится премьера постановки

В Харькове создали интерактивный спектакль «Три лисички» для детей с особыми потребностями.



//city.kharkov.ua

Команда, состоящая из драматурга, режиссера, актеров, музыкантов и специалистов по инклюзии, создала спектакль, ориентированный на особенности развития разных детей. За основу представления были взяты три басни, сказки, где есть персонаж лисицы - о вороне и лисе, о двух котах и сыре, а также история о льве. В течение проекта эксперты обучали актеров работать с детьми, проводили тренинги и семинары. Спектакль создан с элементами интерактивности, чтобы маленькие зрители тоже могли принять участие в представлении.

Премьера спектакля состоится 19 октября на сцене харьковского Дома актера (ул. Манизера, 3), начало - в 12:00. Всего в Харькове пройдет шесть бесплатных показов спектакля «Три лисички» - с 19 по 26 октября. Еще два раза его покажут в Полтаве.

Так, 22 октября спектакль пройдет для воспитанников Харьковского центра АВА-терапии ГО «ДОМ» для детей с расстройством аутистического спектра и другими особенностями развития. Как отметили в организации, спектакль создавали для детей с особыми образовательными потребностями, но будет интересным для всех детей.

Напомним, проект реализуется общественной организацией «Платформа театральных инициатив» при поддержке Украинского культурного фонда. Для команды он является продолжением работы по созданию театральных спектаклей для детей «Лікар Посміхайко», «Дружочек Солнышко», «Сказки Джулии. Кит и Улитка» и др.