18.10.2019 12:19

В пятницу в Харькове откроется фестиваль современной украинской поэзии

Фестиваль-конкурс современной украинской поэзии «Мова калинова» пройдет 18-21 октября в Харькове.



//city.kharkov.ua

В рамках фестиваля состоится награждение победителей конкурса поэзии, который проходил в июле-августе 2019 года.

В конкурсе приняли участие 77 современных украинских поэтов из разных областей Украины - Харьковской, Сумской, Запорожской, Полтавской, Донецкой, а также поэты из Китая, Польши и Литвы. По итогам конкурса, в номинации «Духовно-философская поэзия» первое место заняла харьковчанка Ольга Андрус, в номинации «Любовная лирика» - Богдана Гусак из Сум, в номинации «Поэты - детям» - Ольга Бида (Харьков), в номинации «Литературные переводы» - Леонтина Красношапка (Харьков).

В рамках фестиваля также пройдет концерт с участием ведущих солистов Харьковской областной филармонии, известных поэтов, бардов, авторов-исполнителей, учащихся Детской музыкальной школы №13 им. Н. Коляды. Кроме того, в программе фестиваля - круглый стол, мастер-классы, литературно-музыкальный вечер, выставки народного искусства и др.

Открытие фестиваля состоится 18 октября в Центральной городской библиотеке им. В. Белинского (ул. Данилевского, 34). В нем примут участие председатель Харьковской областной организации Национального союза писателей Украины Анатолий Стожук, поэты Сергей Шелковый и Вячеслав Романовский, президент Клуба песенной поэзии им. Ю. Визбора Марк Босин.

Начало - в 14:00.

С полной программой мероприятий можно ознакомиться здесь.

Справка. Фестиваль-конкурс современной украинской поэзии «Мова калинова» основан в 2019 году Центральной городской библиотекой им. В. Белинского, Международным женским клубом духовного общения «Лада», Харьковской областной организацией НСПУ и Харьковским клубом песенной поэзии им. Ю. Визбора. Фестиваль-конкурс организован для развития современной украинской поэзии и пропаганды лучших культурных достижений украинского народа.