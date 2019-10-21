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21.10.2019  08:47   

Харьков с начала года заработал более 4,2 млн. грн. туристического сбора

Более 90 процентов от туристических сборов в Слобожанщине остается в гостиницах Первой столицы - дальше Харькова туристы предпочитают не останавливаться.


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Так, за 8 месяцев 2019 Харьковская область получила 470 6321, 52 грн поступлений туристического сбора. В местный бюджет Харькова поступило 4 246 626, 14 грн. 

Четверь (более 100 тыс. грн) от туристического сбора поступило в Балаклейский район области (104095 грн) и объединенной территориальной общины поселка городского типа Старый Салтов (126 084 грн).

Добавим, что за 2018 Харьковская область получила в местные бюджеты 2 979 567, 96 грн. В частности, в местный бюджет Харькова поступило 2 740 984, 72 грн.

Напомним, по информации Министерства экономического развития и торговли в 2019 году туристический сбор не может превышать 20,86 грн за сутки размещения для украинских туристов и 208,65 грн (около 6,5 евро) для иностранных туристов.

Источник:   УНН
 Тэги:  туризм, хостел, харьков, оплата, приехал, туристический сбор
 
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