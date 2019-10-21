21.10.2019 13:56

В Харькове прошел международный фестиваль спортивного бального танца

Международный фестиваль спортивного бального танца «Ukr Dance Cup 2019» прошел 19-20 октября во Дворце спорта.



://city.kharkov.ua

В турнире приняли участие около 2 тыс. танцоров из 17 стран мира в возрасте от 5 лет и старше. В состав жюри также вошли представители 17 стран. Спортсмены соревновались в разных возрастных и уровневых категориях в европейской и латиноамериканской программах.

Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, фестиваль спортивного бального танца проходит в Харькове в пятый раз и стал визитной карточкой не только города, но и всей страны.



«Харьков задает моду и темп различным культурным мероприятиям. На нас равняется вся Украина. Я уверен, что у харьковского танца большое будущее», - сказал Алексей Чубаров.



Отметим, что фестиваль спортивного бального танца «Ukr Dance Cup 2019» прошел при поддержке Харьковского городского совета.