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21.10.2019  13:56   

В Харькове прошел международный фестиваль спортивного бального танца

Международный фестиваль спортивного бального танца «Ukr Dance Cup 2019» прошел 19-20 октября во Дворце спорта.


://city.kharkov.ua

В турнире приняли участие около 2 тыс. танцоров из 17 стран мира в возрасте от 5 лет и старше. В состав жюри также вошли представители 17 стран. Спортсмены соревновались в разных возрастных и уровневых категориях в европейской и латиноамериканской программах. 

Как сообщил директор Департамента по делам семьи, молодежи и спорта Алексей Чубаров, фестиваль спортивного бального танца проходит в Харькове в пятый раз и стал визитной карточкой не только города, но и всей страны.

«Харьков задает моду и темп различным культурным мероприятиям. На нас равняется вся Украина. Я уверен, что у харьковского танца большое будущее», - сказал Алексей Чубаров. 

Отметим, что фестиваль спортивного бального танца «Ukr Dance Cup 2019» прошел при поддержке Харьковского городского совета. 

 

 

 

 

 

 

Источник:   ХГС
 Тэги:  танец, спорт, харьков, дворец, бальный
 
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