22.10.2019 16:12

В Харькове проходят показы инклюзивного спектакля

Инклюзивный спектакль «Три лисички» для детей с особыми потребностями показали сегодня, 22 октября, в Доме актера.



//city.kharkov.ua

За основу сюжета взяли три истории, где есть персонаж лисицы - о вороне и лисе, о двух котах и сыре, а также историю о льве. Драматурги, режиссеры, актеры, музыканты и специалисты по инклюзии создали спектакль, ориентированный на особенности развития разных детей. Сегодня его увидели воспитанники Харьковского центра АВА-терапии «ДОМ» («Детства особенный мир»). Там воспитываются дети с расстройством аутистического спектра и с другими особенностями развития.

Как сообщила режиссер, автор идеи проекта Яна Зеленская, идея создания такого спектакля - донести обществу, что инклюзивное, значит для всех, чтобы разным детям было вместе хорошо на представлении. Проект поддержали в Украинском культурном фонде.

«Нам интересны украинские сказки, но этот спектакль должен был стать современным. Спектакль триединый - мы обучали актеров знаниям возрастного развития ребенка, рассказывали, что такое инклюзия, почему важно, чтобы все дети имели равные права, чтобы для детей с особенностями развития спектакль был понятный, интересный и поучительный», - рассказала режиссер.

По ее словам, чтобы познакомиться с особенными детьми и создать для них праздник, актеры ходили поздравлять с днем рождения детей в их семьи.

Коррекционный педагог, которая работает с детьми с аутизмом, Наталья Федак сообщила, что для актеров провели несколько теоретических и практических семинаров, они учились взаимодействовать с детьми. Например, важно было не травмировать юных зрителей ярким цветом, звуком, сделать так, чтобы они получали удовольствие. Поэтому даже использование разных музыкальных инструментов согласовывали со специалистами.

Представление «Три лисички» наполнено разными звуками, в том числе пением птиц. Актеры в ярких костюмах взаимодействуют с маленькими зрителями – пожимают руку, дают «пять», вместе с ними имитируют чириканье пернатых и пр.

Основатель Харьковского центра «ДОМ» Евгений Федорчук, который пришел на спектакль вместе с сыном, отметил, что сегодня знаковое событие для социальной и культурной жизни Харькова, так как этот спектакль - один из первых для особенных детей. На таких мероприятиях дети развиваются и социализируются, а общество учится их принимать.

«Неслучайно говорят, что это особенные дети. Из таких детей выросло много великих людей. У нас есть ребенок в группе, который за секунды умножает в уме двух- и трехзначные числа, ему это очень легко дается. В нашей общественной организации сейчас занимаются 40 детей, которым мы даем спектр услуг, чтобы помочь социализироваться в жизни. Наверное, наше общество еще не совсем готово к общению с такими детьми. А такие спектакли помогают общаться с ними, понимать, что особенные дети такие, какие они есть. Людям, которые организовали этот спектакль, большое спасибо за понимание и отношение к проблеме», - сказал Евгений Федорчук.

Отметим, что всего в Харькове пройдет шесть бесплатных показов спектакля «Три лисички» - до 27 октября. Еще дважды его покажут в Полтаве. В создании спектакля также приняли участие композитор Евгений Золотухин, художник Дарья Кушниренко, автор синопсиса - Юлита Ран. Проект реализуется общественной организацией «Платформа театральных инициатив» при поддержке Украинского культурного фонда. Для команды он является продолжением работы по созданию театральных спектаклей для детей «Лікар Посміхайко», «Дружочек Солнышко», «Сказки Джулии. Кит и Улитка» и др.