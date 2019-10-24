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24.10.2019  19:38   

В Харькове прошел фестиваль «Сезон супергероев» школьной лиги юмора (ФОТО)

Фестиваль «Сезон супергероев» 15-го сезона Харьковской городской школьной лиги юмора состоялся 22 октября во Дворце студентов НТУ «ХПИ».


//city.kharkov.ua
В фестивале приняли участие 22 школьные команды, победители районных этапов отбора, и команда  из города Сумы, чемпион города. 
 
По итогам фестиваля, главный кубок выиграла команда «Мисс Кэтти» школы №70 Индустриального района. Всем участникам также вручили кубки организаторов и подарки. 
 
Следующая  игра четвертьфинала состоится 26 ноября. 
 
Организаторы - Харьковский городской центр досуга молодежи совместно с Департаментом образования и Департаментом по делам семьи, молодежи и спорта Харьковского городского совета. 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  фестиваль, сезон супергероев, харьков
 
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