25.10.2019 12:12

В Индустриальном районе наградили победителей поэтического конкурса

Награждение победителей VI районного фестиваля-конкурса «Слобожанская муза 2019» состоялось в Харьковской образовательной школе №113.



//city.kharkov.ua

Поэтический конкурс традиционно проходил в трех возрастных категориях: младшая (6-9 лет), средняя (10-13 лет) и старшая (14-17 лет). В отборочном этапе фестиваля приняли участие 54 школьника.

По итогам конкурса, победу в младшей категории одержала ученица школы №85 Жанна Хлистун. Среди школьников 10-13 лет победителями стали Анна Шапаренко (школа №157) и Диана Пархоменко (школа №15). В старшей категории 1-е место заняли Алина Гангур (школа №26) и Даниил Суслов (школа №85). Также были определены призеры, получившие 2-е и 3-е места.

В празднике приняли участие поэт, член Союза писателей Украины Вячеслав Романовский и писательница Ирина Потанина. Они выразили благодарность участникам конкурса за интерес к поэзии родного края и пожелали им дальнейших творческих успехов.

Заместитель главы райадминистрации Елена Великанова вручила победителям конкурса грамоты Администрации Индустриального района. «Мы гордимся, что Харьковская область насчитывает много мастеров слова, творчеством которых заинтересовано подрастающее поколение», - подчеркнула она.

Отметим, ежегодный районный поэтический пофестиваль-конкурс проходит по инициативе Администрации Индустриального района под патронатом Харьковского городского головы Геннадия Кернеса.