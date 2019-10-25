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25.10.2019  15:11   

Более 400 харьковских детей посоревнуются в творческом конкурсе «Лети!»

II Открытый конкурс театрально-сценического искусства «Лети!» среди воспитанников школ эстетического воспитания проходит с 25 по 27 октября в Школе современных театрально-сценических направлений (ул. Амосова, 7-а).


//city.kharkov.ua
В нем принимают участие дети от 6 до 18 лет из Харькова, Харьковской области и Днепра. Всего в этом году конкурс «Лети!» соберет более 450 юных талантов.
 
Соревноваться участники будут в шести номинациях: «Малые театральные формы», «Хореография», «Вокал», «Кино-, телеискусство», «Мультипликация» и «Сценография». Номинантов будут оценивать деятели культуры и искусства, а также преподавателей профильных вузов.
 
Отметим, впервые конкурс «Лети!» состоялся в Харькове в 2018 году. Организаторы проекта - Специализированное художественное заведение «Школа современных театрально-сценических направлений» при поддержке Департамента культуры. Партнер конкурса - Харьковский национальный университет искусств им. И.П. Котляревского.
 
С программой конкурса можно ознакомится здесь.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  конкурс, лети!, харьков
 
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