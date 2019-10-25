25.10.2019 17:31

Увековечена память скульптора Михаила Овсянкина - автора «Родины-Матери» (ФОТО)

Мемориальную доску участнику Второй мировой войны, скульптору-монументалисту Михаилу Овсянкину открыли сегодня, 25 октября, на доме по ул. Деревянко, 11.



//city.kharkov.ua

В этом доме скульптор жил с 1963 по 2009 год. Мемориальную доску открыли по инициативе ветеранов войны и председателя Администрации Киевского района Нелли Казанжиевой при поддержке депутатов городского совета. Создали ее два ликвидатора последствий аварии на Чернобыльской АЭС – скульптор Сергей Ястребов и общественный деятель, искусствовед Петр Прокопенко, который выступил архитектором.

В открытии мемориальной доски приняли участие Нелли Казанжиева, заместитель городского головы по вопросам инфраструктуры города Евгений Водовозов, депутаты городского совета Габриел Михайлов и Сергей Половинко, представители городской организации «Союз Чернобыль Украины», друзья, коллеги и родственники скульптора.

Именно Михаил Овсянкин создал памятник «Родина-Мать» на Мемориале Славы в Лесопарке. Как рассказал на открытии памятной доски коллега и друг Михаила Овсянкина, скульптор Игорь Ястребов, который работал над памятником Солдату на ул. 23 Августа и начинал создавать фигуру «Родины-Матери» вместе с Михаилом Федоровичем, изначально творческая группа предложила поставить бюст, но его отклонили и решили создать фигуру. Михаил Овсянкин взял работу на себя.

В процессе создания макета Михаилу Овсянкину практически в одиночку пришлось обработать около 100 тонн глины. Он создал макет высотой 12,75 м за два месяца. «Однако из-за чиновничьей волокиты реализовать его в граните не удавалось еще семь лет. После каменотесов до ума скульптуру тоже доводил Овсянкин – ежедневно на 12-метровой высоте рубил на «лесах» до самой ночи. Во время этой работы он окончательно загубил искалеченные войной ноги», - писал искусствовед Петр Прокопенко.

Михаил Овсянкин - автор и других общеизвестных в Харькове работ: скульптур на здании Южного вокзала с гербами УССР и СССР, бюста Николая Скрыпника на ул. Пушкинской, памятника погибшим авиаторам Харьковского отряда и пожарным Чернобыля, памятника Клавдии Шульженко, мемориальной доски одному из основоположников космонавтики Юрию Кондратюку и др.

Сын скульптора Дмитрий Овсянкин сообщил, что его отец создал почти половину памятников на братских могилах в Харьковской области. Кроме того, он построил мемориальный комплекс в Днепре, его работы есть в Полтаве, Кременчуге, Запорожье, в городе Барвенково, селе Гусаровка, других городах и селах.

Именно эти скульптуры и памятники - маленькие, незаметные для большого круга людей, которые стоят вдоль дорог, в небольших селах, скульптор считал для себя особенно важными.

«Всю свою жизнь он уделял внимание маленьким памятникам над братскими могилами. Говорил: «Я вернулся живой, покалеченный, но вернулся, а они - нет. Поэтому я должен что-то сделать, чтобы их имена не забылись». Многие памятники на братских могилах ставил за свой счет. Он был человек не публичный, но очень компанейский. У него в мастерской всегда были друзья, шли разговоры об искусстве, его считают одним из знаковых авторов соцреализма в скульптуре в Украине. Спасибо тем, кто принял участие, помог сделать эту мемориальную доску. Надеюсь, что память о хороших людях в нашей стране сохранится», - сказал Дмитрий Овсянкин.

Справка. Михаил Овсянкин (1922-2009) родился в городе Кирове Калужской области. В октябре 1940-го года был призван в армию. Войну встретил на границе в Прибалтике. Воевал в «черной пехоте», когда танковые войска остались без техники, только танкисты в черном обмундировании. В звании гвардии сержанта служил командиром отделения, башенным стрелком, радистом в 22-й легкотанковой бригаде, 45-м танковом полку, 112-м отдельном танковом батальоне на Северо-Западном и Ленинградском фронтах, в 168-м танковом полку 5-го механизированного корпуса на Сталинградском, Западном и 1-м Украинском фронтах. 15 октября 1941 года был контужен. В Корсунь-Шевченковской операции получил тяжелое ранение, был направлен в госпиталь на Кавказе. С октября 1944 года служил в войсках Закавказского военного округа, где и встретил победу.

В 1946 году был уволен в запас. Работал учителем рисования в Кировском педучилище. Поступил в Художественную академию. Сначала хотел поступить на живописный факультет в Тбилисскую академию художеств, но выбрал скульптуру. После обучения был направлен на творческую работу в харьковскую организацию Союза художников Украины. Награжден орденом «За мужество», медалями «За победу над Германией», «За оборону Сталинграда» и другими воинскими наградами. Заслуженный деятель искусств УССР, член Национального союза художников Украины.