28.10.2019 18:03

В приюте для животных подвели итоги конкурса детского рисунка (ФОТО)

Награждение победителей конкурса детского рисунка «Они хотят домой!» состоялось 27 октября в КП «Центр обращения с животными».



//city.kharkov.ua

Мероприятие прошло в рамках традиционного дня открытых дверей.

Напомним, конкурс детского рисунка проходил в центре с 10 сентября по 6 октября. К участию были приглашены дети школьного и дошкольного возраста. Все желающие могли прислать работы, посвященные жизни бездомных кошек и собак в приюте, по почте или привезти лично в Центр обращения с животными. Полученные рисунки были размещены на официальной странице предприятия в фейсбуке, где любой желающий мог за них проголосовать.

Отметим, всего на конкурс было подано около 70 детских рисунков.

По итогам голосования победу в конкурсе одержали три самых юных участника - Дмитрий (9 лет), Майя (4 года) и Анастасия (3 годика). Сотрудники центра вручили им грамоты и призы. Также дети получили возможность погулять и пообщаться с питомцами приюта.

Работы победителей будут размещены на информационном стенде приюта в pet-friendly дворе по ул. Библика, 1-а.