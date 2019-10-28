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28.10.2019  18:03   

В приюте для животных подвели итоги конкурса детского рисунка (ФОТО)

Награждение победителей конкурса детского рисунка «Они хотят домой!» состоялось 27 октября в КП «Центр обращения с животными».


//city.kharkov.ua
Мероприятие прошло в рамках традиционного дня открытых дверей.
 
Напомним, конкурс детского рисунка проходил в центре с 10 сентября по 6 октября. К участию были приглашены дети школьного и дошкольного возраста. Все желающие могли прислать работы, посвященные жизни бездомных кошек и собак в приюте, по почте или привезти лично в Центр обращения с животными. Полученные рисунки были размещены на официальной странице предприятия в фейсбуке, где любой желающий мог за них проголосовать.
 
Отметим, всего на конкурс было подано около 70 детских рисунков.
 
По итогам голосования победу в конкурсе одержали три самых юных участника - Дмитрий (9 лет), Майя (4 года) и Анастасия (3 годика). Сотрудники центра вручили им грамоты и призы. Также дети получили возможность погулять и пообщаться с питомцами приюта.
 
Работы победителей будут размещены на информационном стенде приюта в pet-friendly дворе по ул. Библика, 1-а.
 
 
 
 
 
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  приют для животных, конкурс рисунка, харьков
 
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