29.10.2019 08:35

В Париже откроется выставка харьковских фотографов

В парижской галерее Alexandra de Viveiros 6 - 17 ноября представят работы пяти харьковских фотографов: Виктора и Сергея Кочетова, Сергея Солонского, Романа Пятковка и Владислава Краснощека.



Фото: Виктор и Сергей Кочетовы, Новоселовка, Локомотив-монумент, 1993 г.

Как сообщили организаторы, Storytelling from Kharkiv: Singular Voices будет проходить параллельно с одним из крупнейших европейских ярмарок фотографии Paris Photo. 7 ноября состоится разговор с художниками в пространстве галереи.

Выставка Storytelling from Kharkiv: Singular Voices охватывает период с начала 1980-х годов по 2018 и демонстрирует характерный для харьковской школы фотографии широкий спектр фотографических и художественных приемов: двойные, раскрашенные вручную панорамы Виктора и Сергея Кочетова, коллажный монтаж Сергея Солонского, двойные экспозиции Романа Пятковки, светотеневые эффекты в документальных снимках Владислава Краснощека.

Фото: Виктор и Сергей Кочетовы, Новоселовка, Локомотив-монумент, 1993 г.