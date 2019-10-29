В Париже откроется выставка харьковских фотографов

В парижской галерее Alexandra de Viveiros 6 - 17 ноября представят работы пяти харьковских фотографов: Виктора и Сергея Кочетова, Сергея Солонского, Романа Пятковка и Владислава Краснощека.
Как
Выставка Storytelling from Kharkiv: Singular Voices охватывает период с начала 1980-х годов по 2018 и демонстрирует характерный для харьковской школы фотографии широкий спектр фотографических и художественных приемов: двойные, раскрашенные вручную панорамы Виктора и Сергея Кочетова, коллажный монтаж Сергея Солонского, двойные экспозиции Романа Пятковки, светотеневые эффекты в документальных снимках Владислава Краснощека.
Фото: Виктор и Сергей Кочетовы, Новоселовка, Локомотив-монумент, 1993 г.
29 октября 2019 года не самый подходящий момент для любого рода геройств и для борьбы за справедливость. Есть риск существенно пострадать в ходе подобных «баталий» или лишиться того, что строили долгие годы. Вполне уместна здоровая эгоистичность.
Безоблачным небо в Харькове будет лишь утром - день и вечер ожидаются пасмурными. Ночью будет идти мелкий дождь. Утром распогодится и вся остальная часть дня пройдет без осадков.
Какие праздники отмечают в этот день, основные приметы и народные поверья, что можно и что нельзя делать.
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давл.:
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