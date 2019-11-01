В Художественном музее откроется фотовыставка «История Украины: Поздний палеолит»

01.11.2019 16:32

Экспозиция посвящена 10-летию творчества ее автора - Алексея Самойленко, талантливого харьковского фотографа.

Открытие фотовыставки коллекционных работ Алексея Самойленко «История Украины: Поздний палеолит» состоится 3 ноября в 15:00 в Выставочном зале Харьковского художественного музея (ул. Жен Мироносиц, 9).

Поздний палеолит – третья выставка в рамках широкомасштабного авторского фотопроекта, над которым Алексей Самойленко работал в течение длительного времени. Собрав по крупицам ценную информацию в различных музеях Украины, автор теперь представляет зрителю свой взгляд на эту эпоху.

«Выставка удивит зрителя, потому что она откроет ему настоящие сокровища, ведь при работе над коллекционным изданием автор использовал артефакты, сфотографированные им в различных музеях Украины, - рассказывают организаторы. - На представляемых фотографиях показаны редкие ценности, которые оставили нам, современным украинцам, племена, которые жили на территории Украины в эпоху Позднего палеолита. Так, например, меандр - орнамент, впервые найденный на территории Украины (Мезинская стоянка), датируемый 22 тыс. л.до нашей эры, через много тысячелетий станет одним из самых распространенных орнаментальных мотивов многих цивилизаций Европы, Азии и Америки».

Выставка знакомит зрителя с зарождением первых признаков религии и появлением верования, а также объясняет тесную связь людей с живой и неживой природой. Наряду с этим автор делает попытку трансформировать и визуально изобразить местность на примере найденной на стоянке Межирич карты, которую можно считать одной из первых геокарт, сделанных руками человека.

Справка. Алексей Самойленко – харьковский фотограф, на счету которого много побед как во всеукраинских, так и в международных фотоконкурсах. Его работы неоднократно экспонировались в галереях Европы и ныне хранятся в частных коллекциях Украины, Германии и Великобритании.

Алексей Самойленко – яркий представитель и продолжатель традиций харьковской фотографии, организатор творческого объединения FotoArt, деятельность которого направлена на развитие и популяризацию искусства фотографии города Харьков как в Украине, так и за ее пределами.