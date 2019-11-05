Фотовыставка масок коренных народов Австралии открыдась в Харькове

С 5 по 11 ноября в ИВЦ «Бузок» пройдет выставка «Эволюция».
Выставка передвижная и знакомит посетителей с культурным достоянием коренных народов Австралии.
Экспозиция состоит из 26 графических фотопанно маски региона Торресова пролива.
В водах Торресова пролива, отделяющего Австралию и Папуа Новую Гвинею, вблизи северной части Австралийского материка, расположено более 200 небольших островов. Самобытная культура жителей островов в пределах каждого острова или даже общества имеет свои особенности.
Изготовление и ношение масок жителями островов является одной из самых ярких традиций региона, продолжает жить и сегодня. Они изготавливаются из панцирей морских черепах и покрываются удивительными узорами, которые наносятся заостренными камнями и ракушками с помощью трафаретов.
Посетители смогут увидеть карту и фото островов Торресова пролива, узнать о миссии культурного центра Gab Titui, узнать больше о ритуальные маски и их создателей - представителей коренного населения.
Сегодня вы имеете все шансы переделать массу дел, однако насколько эти дела будут полезны – остается под вопросом.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
На Якова справляли последние осенины — проводы осени. С этого дня уже ждали зиму.
влажн.:
давл.:
ветер: