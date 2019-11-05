05.11.2019 16:30

Фотовыставка масок коренных народов Австралии открыдась в Харькове

С 5 по 11 ноября в ИВЦ «Бузок» пройдет выставка «Эволюция».



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Выставка передвижная и знакомит посетителей с культурным достоянием коренных народов Австралии.

Экспозиция состоит из 26 графических фотопанно маски региона Торресова пролива.

В водах Торресова пролива, отделяющего Австралию и Папуа Новую Гвинею, вблизи северной части Австралийского материка, расположено более 200 небольших островов. Самобытная культура жителей островов в пределах каждого острова или даже общества имеет свои особенности.



Изготовление и ношение масок жителями островов является одной из самых ярких традиций региона, продолжает жить и сегодня. Они изготавливаются из панцирей морских черепах и покрываются удивительными узорами, которые наносятся заостренными камнями и ракушками с помощью трафаретов.

Посетители смогут увидеть карту и фото островов Торресова пролива, узнать о миссии культурного центра Gab Titui, узнать больше о ритуальные маски и их создателей - представителей коренного населения.