В Харькове откроется выставка Владимира Кочмара

С 8 по 30 ноября в Муниципальной галерее пройдет выставка скульптора Владимира Кочмара «Вариации на тему».
Презентация проекта пройдет 7 ноября в 18:00.
Автор представит вариации на тему наездника, шофера, извозчика - давняя тема.
«Тема автомобиля как атрибута – современная и еще недостаточно выраженная в скульптуре. И это поле для деятельности. Ограничивая себя одной темой можно экспериментировать с различными пластическими мотивами формы и пространства», – говорят организаторы выставки.
Галерея работает с 11:00 до 19:00, выходной воскресенье. Вход свободный.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
влажн.:
давл.:
ветер: