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06.11.2019  09:43   

В Харькове откроется выставка Владимира Кочмара

С 8 по 30 ноября в Муниципальной галерее пройдет выставка скульптора Владимира Кочмара «Вариации на тему».


// Муниципальная галерея

Презентация проекта пройдет 7 ноября в 18:00.

Автор представит вариации на тему наездника, шофера, извозчика - давняя тема.

«Тема автомобиля как атрибута – современная и еще недостаточно выраженная в скульптуре. И это поле для деятельности. Ограничивая себя одной темой можно экспериментировать с различными пластическими мотивами формы и пространства», – говорят организаторы выставки.

Галерея работает с 11:00 до 19:00, выходной воскресенье. Вход свободный.

Тэги:  выставка, скульптура, кочмар, харьков
 
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