06.11.2019 09:43

В Харькове откроется выставка Владимира Кочмара

С 8 по 30 ноября в Муниципальной галерее пройдет выставка скульптора Владимира Кочмара «Вариации на тему».



// Муниципальная галерея

Презентация проекта пройдет 7 ноября в 18:00.



Автор представит вариации на тему наездника, шофера, извозчика - давняя тема.



«Тема автомобиля как атрибута – современная и еще недостаточно выраженная в скульптуре. И это поле для деятельности. Ограничивая себя одной темой можно экспериментировать с различными пластическими мотивами формы и пространства», – говорят организаторы выставки.



Галерея работает с 11:00 до 19:00, выходной воскресенье. Вход свободный.