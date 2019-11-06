06.11.2019 13:41

«Харьков - город талантов»: участники проекта презентуют свои фотоработы

Выставка фоторабот людей с инвалидностью «Безграничная реальность» откроется 7 ноября в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко.



//city.kharkov.ua

В экспозиции будет представлено более 200 работ. Авторы фотографий – участники социального проекта «Харьков - город талантов», который был реализован в рамках Бюджета участия. Три месяца люди с ограниченными возможностями обучались искусству фотографии и теперь представят результаты своей работы.

По словам организаторов, цель проекта - помочь людям с инвалидностью (в том числе передвигающихся на инвалидных колясках) адаптироваться в современном обществе, раскрыть свои творческие способности, освоить интересные и прибыльные профессии фотографа-ретушера, кинематографиста, благодаря которым они смогут в будущем сами себя обеспечивать. В проекте также приняли участие психологи, мастера фотографии и кинематографии, ретуши и фотошопа.

Авторы инициативы «Харьков – город талантов» - общественная организация «Червона Рута». Проект реализован в сотрудничестве с управлением труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики.

Начало мероприятия - в 15:30.

Место проведения: ул. Сумская, 25.