«Харьков - город талантов»: участники проекта презентуют свои фотоработы

Выставка фоторабот людей с инвалидностью «Безграничная реальность» откроется 7 ноября в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко.
Сегодня многое может получаться легче обычного, как бы само собой. Воспользуйтесь этим шансом, чтобы потом не жалеть об упущенных возможностях.
Ночью и утром туман, видимость 200-500 м. Солнце в этот день будет редко показываться из-за облаков. Без существенных осадков. Днем местами по области порывы 15-20 м/с.
Сегодня отмечается день иконы Божией Матери «Всех скорбящих радость». В прежние времена с этого дня девицы собирались прясть и загадывали на суженого.
влажн.:
давл.:
ветер: