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06.11.2019  13:41   

«Харьков - город талантов»: участники проекта презентуют свои фотоработы

Выставка фоторабот людей с инвалидностью «Безграничная реальность» откроется 7 ноября в фойе Харьковского национального академического театра оперы и балета им. Н.В. Лысенко.


//city.kharkov.ua
В экспозиции будет представлено более 200 работ. Авторы фотографий – участники социального проекта «Харьков - город талантов», который был реализован в рамках Бюджета участия. Три месяца люди с ограниченными возможностями обучались искусству фотографии и теперь представят результаты своей работы.
 
По словам организаторов, цель проекта - помочь людям с инвалидностью (в том числе передвигающихся на инвалидных колясках) адаптироваться в современном обществе, раскрыть свои творческие способности, освоить интересные и прибыльные профессии фотографа-ретушера, кинематографиста, благодаря которым они смогут в будущем сами себя обеспечивать. В проекте также приняли участие психологи, мастера фотографии и кинематографии, ретуши и фотошопа.
 
Авторы инициативы «Харьков – город талантов» - общественная организация «Червона Рута». Проект реализован в сотрудничестве с управлением труда и социальных вопросов Департамента труда и социальной политики.
 
Начало мероприятия - в 15:30.
 
Место проведения: ул. Сумская, 25.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  харьков - город талантов, фотоработы, харьков
 
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