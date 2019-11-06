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06.11.2019  17:30   

Харьков представлен на туристической бирже в Лондоне

Делегация Харьковского городского совета принимает участие во Всемирной туристической бирже «World Travel Market-2019», которая проходит с 4 по 7 ноября в Лондоне (Великобритания).


// city.kharkov.ua

В этом году «World Travel Market-2019» посещает около 30 тыс. участников из 157 стран мира. Среди них - международные федерации туризма, национальные и региональные организации, транспортные агентства и туроператоры, отели, страховые компании и другие представители сферы туризма.

Туристический потенциал Харькова был представлен на общенациональном украинском стенде вместе с другими городами и регионами Украины. Стенд города посетили представители Посольства Украины в Великобритании, Посол Словакии в Великобритании и другие почетные гости.

Как отметили в Департаменте международного сотрудничества, участие во Всемирной туристической бирже позволяет представить туристический потенциал Харькова на международном уровне, привлечь иностранных туристов и потенциальных организаторов мероприятий, наладить новые деловые контакты и сотрудничество в различных сферах, а также больше узнать о новых направлениях туризма.

В ходе визита в Лондон представители харьковской делегации также приняли участие в Саммите министров туризма, организованном Всемирной туристской организацией (ЮНВТО), а также в конференции Всемирной федерации туристических городов (WTCF), членом которой является Харьков.

Справка. «World Travel Market» - трехдневное мероприятие индустрии путешествий, который с 1980 года считается одним из крупнейших событий в туристическом мире, ориентированных исключительно на профессиональную публику. Проходит в одном из самых современных выставочных центров Лондона - «ExCel».

Источник:   Харьковский горсовет
 Тэги:  туризм, выставка, харьков
 
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