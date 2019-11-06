06.11.2019 18:48

В школе искусств №6 открылась выставка работ юных художников и их педагогов

Выставка картин профессиональных художников и детей, которые обучаются рисованию, открылась в галерее «Волшебная мелодия красок» Детской школы искусств №6 (ул. Архитекторов, 30-а).



//city.kharkov.ua

В экспозиции представлено более 90 картин, выполненных в различных техниках (масло, акварель, линогравюра, пастель, карандаш). Авторы работ - учащиеся художественного отделения школы искусств, начиная с нулевого класса и заканчивая выпускниками и преподавателями. По словам организаторов, открытие выставки приурочено к творческим праздникам – Дню музыки, Дню художника и Дню работников образования.

«Юные мастера и маститые профессионалы открывают перед зрителями мир своей души - хрупкий, загадочный и прекрасный. Тематика работ разнообразна, здесь и осенние пейзажи, портреты, натюрморты, музыка и театр», - отметила заведующая художественным отделением школы Татьяна Вахрушева.

Уже второй раз свои картины в галерее выставляет харьковский художник, доцент кафедры реставрации и экспертизы произведений искусств Харьковской государственной академии дизайна и искусств Украины Вячеслав Шулика.

«В школе заложена хорошая художественная традиция, что позволяет учащимся добиваться высокого профессионального уровня. Для меня большая радость продемонстрировать свои работы учащимся школы. Надеюсь, что подобные выставки помогут детям осознать, что учеба рисованию позволяет не только развивать себя как личность, но и может стать их профессией в дальнейшем», - отметил художник.

В празднике также приняла участие заместитель директора Департамента культуры горсовета Татьяна Мараховская. Она поблагодарила педагогов школы за результативный труд, пожелала коллективу дальнейших успехов и вручила лучшим преподавателям Благодарность городского головы и грамоты Департамента культуры.

«Все, что происходит в школе, делается на профессиональном уровне. Так и должно быть в храме искусства, предназначенном для детей», - подчеркнула Татьяна Мараховская.

Для гостей выставки воспитанники музыкального отделения школы подготовили концертную программу.

Выставка будет работать до 20 декабря.