Главная Новости Культура и Туризм В пятницу - юбилейный концерт в Муниципальном центре культурных инициатив
07.11.2019  13:49   

В пятницу - юбилейный концерт в Муниципальном центре культурных инициатив

Праздничный концерт «В мире вдохновения кипит жизнь» состоится 8 ноября в Муниципальном центре культурных инициатив (ул. Скрыпника, 7).


//city.kharkov.ua
Мероприятие посвящено 90-летию этого учреждения.
 
В концертной программе примут участие лауреаты международных и всеукраинских фестивалей, образцовые и народные коллективы «Росинка», «Старт-Арт», «Зоряночка», «Родная песня», «Криниченька», «Мипарти», «Стайл», «Абзац» и детско-юношеская студия циркового искусства «Старый цирк».
 
Начало концерта - в 18:00.
 
Справка. Трехэтажное здание клуба для работников связи на ул. Скрыпника, 7 построено по проекту архитектора Александра Молокина. Строительство клуба с залом на 740 мест началось в 1927 году, а в 1929 году состоялось его торжественное открытие. При клубе, кроме зрительного зала, были оборудованы спортивный зал, библиотека, стрелковый тир, комнаты отдыха.
 
За 90 лет работы Центр культуры был Домом офицеров, Клубом почтовиков, ДК Связи, Центром культуры работников связи, а затем перешел в коммунальную собственность города и с 9 декабря 1999 стал Центром культуры Киевского района, а в 2018 году получил название - Муниципальный центр культурных инициатив. Сегодня в центре работают 23 творческих объединения.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  юбилей, муниципальный центр, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
30.10 Власть Геннадий Кернес поздравил Александра Харченко с юбилеем 21.10 Власть В США отметили тридцатилетие побратимства Харькова и Цинциннати 20.09 Общество Завод «Электромашина» отметил 150-летний юбилей
 
 

Видео

Нічийний рюкзак переполохав харків’ян. Зі знахідкою розбиралися вибухотехніки. ВІДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 