07.11.2019 13:49

В пятницу - юбилейный концерт в Муниципальном центре культурных инициатив

Праздничный концерт «В мире вдохновения кипит жизнь» состоится 8 ноября в Муниципальном центре культурных инициатив (ул. Скрыпника, 7).



//city.kharkov.ua

Мероприятие посвящено 90-летию этого учреждения.

В концертной программе примут участие лауреаты международных и всеукраинских фестивалей, образцовые и народные коллективы «Росинка», «Старт-Арт», «Зоряночка», «Родная песня», «Криниченька», «Мипарти», «Стайл», «Абзац» и детско-юношеская студия циркового искусства «Старый цирк».

Начало концерта - в 18:00.

Справка. Трехэтажное здание клуба для работников связи на ул. Скрыпника, 7 построено по проекту архитектора Александра Молокина. Строительство клуба с залом на 740 мест началось в 1927 году, а в 1929 году состоялось его торжественное открытие. При клубе, кроме зрительного зала, были оборудованы спортивный зал, библиотека, стрелковый тир, комнаты отдыха.

За 90 лет работы Центр культуры был Домом офицеров, Клубом почтовиков, ДК Связи, Центром культуры работников связи, а затем перешел в коммунальную собственность города и с 9 декабря 1999 стал Центром культуры Киевского района, а в 2018 году получил название - Муниципальный центр культурных инициатив. Сегодня в центре работают 23 творческих объединения.