08.11.2019 15:41

Игорь Терехов приянл участие в открытии Азербайджанского культурно-информационного центра

Открытие Азербайджанского культурно-информационного центра состоялось сегодня, 8 ноября, в Харькове, на ул. Шевченко, 160.



Игорь Терехов приянл участие в открытии Азербайджанского культурно-информационного центра



В мероприятии приняли участие первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, руководитель аппарата Министерства культуры Азербайджанской Республики Фикрет Бабаев.

«Этот центр будет платформой для популяризации культуры Азербайджана. Мы хотим передать богатую историю и традиции нашей страны, планируем проводить здесь вечера поэзии, этно-фестивали и другие мероприятия. Это первый такой центр в Украине. И мы очень благодарны за то, что нас в этом начинании поддержал мэр Харькова Геннадий Кернес», - отметил Азер Худиев.

В свою очередь Игорь Терехов поздравил всех азербайджанцев с Днем государственного флага, который отмечается 9 ноября.

«В Харькове проживают представители более 100 национальностей, и особым уважением пользуется азербайджанская диаспора. В последнее время Харьков активно сотрудничает с Азербайджаном, у нас открыт прямой авиарейс в Баку, и он очень востребован. А сегодня мы открываем центр, который, я уверен, будет пользоваться популярностью среди харьковчан и дополнит культурную жизнь города», - подчеркнул Игорь Терехов.

Руководителем Азербайджанского культурно-информационного центра стал известный харьковский скульптор Сейфаддин Гурбанов. Он рассказал, что идея создать подобный центр возникла давно, но постоянно откладывалась из-за нехватки времени. Но при поддержке посла Азербайджана Азера Худиева эта инициатива воплотилась в жизнь.

«Надеюсь, что это место станет привлекательным туристическим объектом. Думаю, мы здесь будем часто собираться, проводить выставки, концерты и другие мероприятия. Уверен, что этот центр станет настоящим домом искусства», - отметил Сейфаддин Гурбанов.

После церемонии официального открытия многочисленные гости посетили Азербайджанский культурно-информационный центр, ознакомились с его экспозицией и получили возможность прослушать аутентичные азербайджанские музыкальные композиции.