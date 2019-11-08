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08.11.2019  15:41   

Игорь Терехов приянл участие в открытии Азербайджанского культурно-информационного центра

Открытие Азербайджанского культурно-информационного центра состоялось сегодня, 8 ноября, в Харькове, на ул. Шевченко, 160.


Игорь Терехов приянл участие в открытии Азербайджанского культурно-информационного центра
В мероприятии приняли участие первый вице-мэр Харькова Игорь Терехов, Чрезвычайный и Полномочный Посол Азербайджана в Украине Азер Худиев, руководитель аппарата Министерства культуры Азербайджанской Республики Фикрет Бабаев.
 
«Этот центр будет платформой для популяризации культуры Азербайджана. Мы хотим передать богатую историю и традиции нашей страны, планируем проводить здесь вечера поэзии, этно-фестивали и другие мероприятия. Это первый такой центр в Украине. И мы очень благодарны за то, что нас в этом начинании поддержал мэр Харькова Геннадий Кернес», - отметил Азер Худиев.
 
В свою очередь Игорь Терехов поздравил всех азербайджанцев с Днем государственного флага, который отмечается 9 ноября.
 
«В Харькове проживают представители более 100 национальностей, и особым уважением пользуется азербайджанская диаспора. В последнее время Харьков активно сотрудничает с Азербайджаном, у нас открыт прямой авиарейс в Баку, и он очень востребован. А сегодня мы открываем центр, который, я уверен, будет пользоваться популярностью среди харьковчан и дополнит культурную жизнь города», - подчеркнул Игорь Терехов.
 
Руководителем Азербайджанского культурно-информационного центра стал известный харьковский скульптор Сейфаддин Гурбанов. Он рассказал, что идея создать подобный центр возникла давно, но постоянно откладывалась из-за нехватки времени. Но при поддержке посла Азербайджана Азера Худиева эта инициатива воплотилась в жизнь.
 
«Надеюсь, что это место станет привлекательным туристическим объектом. Думаю, мы здесь будем часто собираться, проводить выставки, концерты и другие мероприятия. Уверен, что этот центр станет настоящим домом искусства», - отметил Сейфаддин Гурбанов.
 
После церемонии официального открытия многочисленные гости посетили Азербайджанский культурно-информационный центр, ознакомились с его экспозицией и получили возможность прослушать аутентичные азербайджанские музыкальные композиции.
Тэги:  терехов, азербайджан, харьков
 
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