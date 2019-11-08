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08.11.2019  17:47   

В Индустриальном районе чествовали работников культуры (ФОТО)

Торжественный прием, посвященный Всеукраинскому дню работников культуры и мастеров народного искусства, прошел сегодня, 8 ноября, в Администрации Индустриального района.


//city.kharkov.ua
Председатель райадминистрации Ольга Вельможная поздравила работников культуры с их профессиональным праздником, пожелала творческого вдохновения и успешной реализации новых проектов.
 
Лучшим работникам отрасли она вручила грамоты, благодарности и подарки.
 
Перед собравшимися также выступили музыкальные коллективы района.
 
 
Тэги:  день работников культуры, поздравление, харьков
 
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