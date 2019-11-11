Об итогах харьковской биеннале расскажет искусствовед

15 ноября в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция Викентия Пухарева «II биеннале молодого искусства: взгляд со стороны».
В данной лекции искусствовед Викентий Пухарев раз продемонстрирует внимательный аналитический взгляд исследователя актуального художественной жизни Харькова, одной из самых заметных событий которого в этом году, без сомнения, стала 2 биеннале молодого искусства.
Выставка-конкурс общегосударственного значения, инициированная Министерством культуры Украины, впервые появилась осенью 2017 в столичном пространстве Художественного Арсенала.
В следующий раз ее было предложено провести в Харькове, крупнейшем студенческом центре Украины, городе с крепкими традициями художественного авангарда.
Многочисленные мероприятия параллельной, образовательной и детской программ, тем не менее, не затмили главного - выставки в гостинице «Харьков», ЕрмиловЦентр и на других площадках основной программы.
Лекция пройдет по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.
Ответственные проекты лучше отложить на потом, чего бы они ни касались: финансовой сделки, признания в любви или выбора нового гарнитура для спальни.
Утром тучи займут свое место под солнцем и не оставят его до самого вечера. Без существенных осадков. Местами туман.
Сегодня отмечаются два противоположных в плане экономии праздника: Международный День энергосбережения и Всемирный день шопинга.
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