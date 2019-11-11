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11.11.2019  09:35   

Об итогах харьковской биеннале расскажет искусствовед

15 ноября в 17:00 в галерее «Искусство Слобожанщины» состоится лекция Викентия Пухарева «II биеннале молодого искусства: взгляд со стороны».


// cultura.kh.ua

В данной лекции искусствовед Викентий Пухарев раз продемонстрирует внимательный аналитический взгляд исследователя актуального художественной жизни Харькова, одной из самых заметных событий которого в этом году, без сомнения, стала 2 биеннале молодого искусства.

Выставка-конкурс общегосударственного значения, инициированная Министерством культуры Украины, впервые появилась осенью 2017 в столичном пространстве Художественного Арсенала.

В следующий раз ее было предложено провести в Харькове, крупнейшем студенческом центре Украины, городе с крепкими традициями художественного авангарда.

Многочисленные мероприятия параллельной, образовательной и детской программ, тем не менее, не затмили главного - выставки в гостинице «Харьков», ЕрмиловЦентр и на других площадках основной программы.

Лекция пройдет по адресу: Госпром, 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы). Вход свободный.

Тэги:  лекция, харьков
 
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