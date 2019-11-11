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11.11.2019  13:43   

На Салтовке появился Железный человек: открыт новый мурал

Новый мурал, посвященный культовому герою комиксов и серии фильмов киностудии «Marvel» Железному человеку, появился на фасаде дома по ул. Академика Павлова, 130.


//city.kharkov.ua
Этот проект реализован в рамках Общественного бюджета 2019 года.
 
Оригинальная задумка принадлежит художнику Сергею Калмыкову. По его словам, площадь мурала составляет около 200 кв. м. Работа выполнена фасадными акриловыми и аэрозольными красками. Подготовкой фасада дома занимались городские коммунальные службы Харькова.
 
«Насколько я знаю, в Украине такого еще не было. Поэтому можно сказать, что это первый герой комиксов, который сделан в виде мурала. Когда я только выложил проект, на него пришло довольно много отзывов. Если бы это было неинтересно людям, он бы не прошел. И это хорошо, что какие-то свои идеи по улучшению внешнего облика города можно воплотить в жизнь», - отметил Сергей Калмыков.
 
Художник сообщил, что у него в разработке находится еще много муралов, которые могут украсить фасады жилых домов.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  мурал, железный человек, харьков
 
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