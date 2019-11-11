11.11.2019 13:43

На Салтовке появился Железный человек: открыт новый мурал

Новый мурал, посвященный культовому герою комиксов и серии фильмов киностудии «Marvel» Железному человеку, появился на фасаде дома по ул. Академика Павлова, 130.



//city.kharkov.ua

Этот проект реализован в рамках Общественного бюджета 2019 года.

Оригинальная задумка принадлежит художнику Сергею Калмыкову. По его словам, площадь мурала составляет около 200 кв. м. Работа выполнена фасадными акриловыми и аэрозольными красками. Подготовкой фасада дома занимались городские коммунальные службы Харькова.

«Насколько я знаю, в Украине такого еще не было. Поэтому можно сказать, что это первый герой комиксов, который сделан в виде мурала. Когда я только выложил проект, на него пришло довольно много отзывов. Если бы это было неинтересно людям, он бы не прошел. И это хорошо, что какие-то свои идеи по улучшению внешнего облика города можно воплотить в жизнь», - отметил Сергей Калмыков.

Художник сообщил, что у него в разработке находится еще много муралов, которые могут украсить фасады жилых домов.