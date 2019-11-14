14.11.2019 15:09

В Харькове продет выставка «нового прочтения» ненужных вещей

С 14 ноября по 6 января в Центре культуры и искусства пройдет выставка эко-арта «ПереТворення».



// cultura.kh.ua

У каждого из нас - независимо от нашего материального положения - всегда есть вещи, которые уже не нужны, как раньше. И эко-арт предлагает свежий взгляд на забытые и ненужные вещи, которые в процессе преобразования становятся предметами показа, визуализируют абстрактные понятия и позволяют создавать новые прецеденты для размышлений.

«Главная идея - показать насколько важно сегодня относиться ответственно к материальным ресурсам нашей планеты, обеспечивать замедление их использования, путем переосмысления уже существующих вещей. Сегодня эко-арт является оптимальной альтернативой модели интенсивного потребления, а такие понятия как медленная мода, апсайклинг и утилизация стали непременно составляющей эко-сознательного человека в современном диджитализированном обществе», – рассказывают организаторы выставки.

Открытие выставки состоится 14 ноября в 17.00 по адресу: ул. Пушкинская, 62, большой выставочный зал 2-го этажа.

Организаторы приглашают всех стать частью «мира преобразования» и увидеть арт-объекты, предметы одежды и интерьера, изготовленные из самых разнообразных материалов.