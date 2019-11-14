Главная Новости Культура и Туризм В Харькове продет выставка «нового прочтения» ненужных вещей
14.11.2019  15:09   

В Харькове продет выставка «нового прочтения» ненужных вещей

С 14 ноября по 6 января в Центре культуры и искусства пройдет выставка эко-арта «ПереТворення».


// cultura.kh.ua

У каждого из нас - независимо от нашего материального положения - всегда есть вещи, которые уже не нужны, как раньше. И эко-арт предлагает свежий взгляд на забытые и ненужные вещи, которые в процессе преобразования становятся предметами показа, визуализируют абстрактные понятия и позволяют создавать новые прецеденты для размышлений.

«Главная идея - показать насколько важно сегодня относиться ответственно к материальным ресурсам нашей планеты, обеспечивать замедление их использования, путем переосмысления уже существующих вещей. Сегодня эко-арт является оптимальной альтернативой модели интенсивного потребления, а такие понятия как медленная мода, апсайклинг и утилизация стали непременно составляющей эко-сознательного человека в современном диджитализированном обществе», – рассказывают организаторы выставки.

Открытие выставки состоится 14 ноября в 17.00 по адресу: ул. Пушкинская, 62, большой выставочный зал 2-го этажа.

Организаторы приглашают всех стать частью «мира преобразования» и увидеть арт-объекты, предметы одежды и интерьера, изготовленные из самых разнообразных материалов.

Источник:   Центр культуры и искусства
 Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
12.11 Выставки, ярмарки В ЕрмиловЦентре показывают видения скифских баб и Бабаев (ФОТО)   11.11 Культура и Туризм Женщины из металла, необычные автомобили: что сегодня показывают в Муниципалке (ФОТО)   06.11 Культура и Туризм В школе искусств №6 открылась выставка работ юных художников и их педагогов
 
 

Видео

В харьковском зоопарке новые жильцы. ФОТО. ВИДЕО
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 