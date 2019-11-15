Художница из Кременчуга презентует выставку об украинско-казахстанской дружбе

15.11.2019 14:34

С 21 ноября до 10 декабря в Областном центре культуры и искусства пройдет выставка Натальи Мкртчян «Украина и Казахстан: единое культурное пространство».

Экспозиция посвящена Дню независимости Республики Казахстан. На выставке будут экспонироваться более 25 работ художницы в технике масляной живописи. В своих произведениях автор изображает традиции и обычаи казахского и украинского народов, портреты выдающихся людей, которые сделали весомый вклад в укрепление дружбы между двумя государствами.

Торжественное открытие выставки пройдет 21 ноября в 16:00 по адресу: ул. Пушкинская, 62. Вход свободный.

Во время работы выставки запланирован круглый стол по вопросам углубления культурного сотрудничества между Украиной и Казахстаном.

Кременчугская художница Наталья Мкртчян за последние 2 года 12 раз становилась победителем международных конкурсов-выставок в Китае, Турции, Израиле, Беларуси, России, Франции, Словении, Кипре. Является лауреатом Международной премии имени Владимира Винниченко.

Выставку организовали Областной организационно-методический центр культуры и искусства, Харьковское городское национальное общественное объединение казахстанцев «Бирлик», Межгосударственный институт украинско-казахстанских отношений имени Назарбаева при поддержке Управления культуры и туризма ХОГА.