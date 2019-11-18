Главная Новости Культура и Туризм В Харькове пройдет фотовыставка по местам знаменитой художницы
18.11.2019  09:03   

В Харькове пройдет фотовыставка по местам знаменитой художницы

С 22 ноября по 14 декабря в галерее «Мистецтво Слобожанщины» пройдет художественная фотовыставка «Нескучное: Фотовзгляд» , посвященная Зинаиде Серебряковой.


// cultura.kh.ua

Фотовыставка «Нескучное: Фотовзгляд» создана по результатам фотоконкурса, который проводился в течение 2019 года неформальным обществом друзей Зинаиды Серебряковой и галереей «Мистецтво Слобожанщины».

Нескучное – родина знаменитой художницы, здесь она родилась, жила, создала свои всемирно известные шедевры. И хотя от домов Лансере и Серебряковых не осталось и следа, но природа, увековечена художницей, почти та же и вдохновляет и сегодня художников и фотографов на творчество.

Будут представлены фотографии Владимира Оглоблина, Елены Долженко, Евгения Алексеенко, Инны Можейко и других «охотников за прекрасным мгновением».

Торжественное открытие фотовыставки состоится 22 ноября в 17:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).

Время работы выставки: ВТ – СБ, 11:00 – 19:00. Вход свободный.

Во время работы фотовыставки состоится ряд мероприятий:

27 ноября в 17:00 – лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве» на тему: «Стефан Таранушенко – рыцарь Культуры».

28 ноября в 17:00 – цикл лекций на тему: «Женщина у истоков фотографии. Часть 1». Лектор Юлия Харина.

29 ноября в 17:00 – встреча с психологом Юлией Беляевой из цикла «Искусство жить». Тема: «Знакомство с метафорическими ассоциативными картами».

4 декабря в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению «Репин – неизвестный художник». Лекция 23. Лектор – доктор искусствоведения Шило А.В.

5 декабря в 17:00 – цикл лекций по истории фотографии: «Написано светом». Тема: «Время Федецкого». Лектор – Владимир Анатольевич Оглоблин.

10 декабря, в 17:00 – лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «Александр Серебряков. Жизнь и творчество». Ко дню рождения Зинаиды Серебряковой.

12 декабря в 17:00 – лекция Татьяны Власовой: «Александр Николаевич Бенуа. Лицо времени».

Тэги:  выставка, харьков
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
15.11 Культура и Туризм Художница из Кременчуга презентует выставку об украинско-казахстанской дружбе 14.11 Культура и Туризм В Харькове продет выставка «нового прочтения» ненужных вещей 12.11 Выставки, ярмарки В ЕрмиловЦентре показывают видения скифских баб и Бабаев (ФОТО)  
 
 

Видео

Люди без определенного места жительства "внесли коррективы" в отопительный сезон микрорайона
 

Соцсети

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на dozor.kharkov.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2019 РЕДПОСТ
Все права защищены.

Cоздание сайта: WU
 