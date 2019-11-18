18.11.2019 09:03

В Харькове пройдет фотовыставка по местам знаменитой художницы

С 22 ноября по 14 декабря в галерее «Мистецтво Слобожанщины» пройдет художественная фотовыставка «Нескучное: Фотовзгляд» , посвященная Зинаиде Серебряковой.



// cultura.kh.ua

Фотовыставка «Нескучное: Фотовзгляд» создана по результатам фотоконкурса, который проводился в течение 2019 года неформальным обществом друзей Зинаиды Серебряковой и галереей «Мистецтво Слобожанщины».



Нескучное – родина знаменитой художницы, здесь она родилась, жила, создала свои всемирно известные шедевры. И хотя от домов Лансере и Серебряковых не осталось и следа, но природа, увековечена художницей, почти та же и вдохновляет и сегодня художников и фотографов на творчество.



Будут представлены фотографии Владимира Оглоблина, Елены Долженко, Евгения Алексеенко, Инны Можейко и других «охотников за прекрасным мгновением».



Торжественное открытие фотовыставки состоится 22 ноября в 17:00 по адресу: площадь Свободы, 5 (Госпром), 4-й подъезд, 1-й этаж (вход со стороны площади Свободы).



Время работы выставки: ВТ – СБ, 11:00 – 19:00. Вход свободный.



Во время работы фотовыставки состоится ряд мероприятий:



27 ноября в 17:00 – лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве» на тему: «Стефан Таранушенко – рыцарь Культуры».



28 ноября в 17:00 – цикл лекций на тему: «Женщина у истоков фотографии. Часть 1». Лектор Юлия Харина.



29 ноября в 17:00 – встреча с психологом Юлией Беляевой из цикла «Искусство жить». Тема: «Знакомство с метафорическими ассоциативными картами».



4 декабря в 17:00 – цикл лекций по искусствоведению «Репин – неизвестный художник». Лекция 23. Лектор – доктор искусствоведения Шило А.В.



5 декабря в 17:00 – цикл лекций по истории фотографии: «Написано светом». Тема: «Время Федецкого». Лектор – Владимир Анатольевич Оглоблин.



10 декабря, в 17:00 – лекция из цикла «Eх libris Михаила Красикова об искусстве». Тема: «Александр Серебряков. Жизнь и творчество». Ко дню рождения Зинаиды Серебряковой.



12 декабря в 17:00 – лекция Татьяны Власовой: «Александр Николаевич Бенуа. Лицо времени».