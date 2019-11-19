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19.11.2019  12:16   

В Харькове появится молодежное радио

Молодежное интернет-радио планируют запустить в Харькове в следующем году.


//city.kharkov.ua
Об этом на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского городского совета сообщила директор КП «Харьковский городской центр досуга молодежи» Алена Леонова.
 
По ее словам, этот проект реализуется в рамках бюджета участия и позволит создать в Харькове информационно-музыкальное интернет-пространство для харьковской молодежи. Планируется, что одним из направлений радио будет авторская музыка.
 
«Сегодня очень большое количество молодых людей пишет свою музыку – поп, рок, электро и прочее. Мы мониторим все это на «You-Tube» и хотим с помощью радиоэфиров развивать это направление и раскручивать музыку, которую они создают. Таким образом, мы будем помогать стартовать молодым музыкантам, которых не берут в эфиры и у которых нет финансовых возможностей на раскрутку», - подчеркнула Алена Леонова.
 
Она добавила, что к поиску талантливой молодежи будут также привлекать известных харьковских музыкантов.
 
Директор центра досуга молодежи сообщила, что на данный момент объявлен конкурс на закупку аппаратуры для будущего радио, и уже в начале 2020 года его планируется пустить в эфир.
Источник:   Городской совет
 Тэги:  молодежное радио, харьков
 
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