19.11.2019 12:16

В Харькове появится молодежное радио

Молодежное интернет-радио планируют запустить в Харькове в следующем году.



//city.kharkov.ua

Об этом на заседании постоянной комиссии по гуманитарным вопросам Харьковского городского совета сообщила директор КП «Харьковский городской центр досуга молодежи» Алена Леонова.

По ее словам, этот проект реализуется в рамках бюджета участия и позволит создать в Харькове информационно-музыкальное интернет-пространство для харьковской молодежи. Планируется, что одним из направлений радио будет авторская музыка.

«Сегодня очень большое количество молодых людей пишет свою музыку – поп, рок, электро и прочее. Мы мониторим все это на «You-Tube» и хотим с помощью радиоэфиров развивать это направление и раскручивать музыку, которую они создают. Таким образом, мы будем помогать стартовать молодым музыкантам, которых не берут в эфиры и у которых нет финансовых возможностей на раскрутку», - подчеркнула Алена Леонова.

Она добавила, что к поиску талантливой молодежи будут также привлекать известных харьковских музыкантов.

Директор центра досуга молодежи сообщила, что на данный момент объявлен конкурс на закупку аппаратуры для будущего радио, и уже в начале 2020 года его планируется пустить в эфир.