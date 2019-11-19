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19.11.2019  16:10   

В Харькове стартовал музыкальный проект «Классика для молодежи»

Популяризировать классическую музыку и научить молодежь получать от нее удовольствие поставили себе целью организаторы проекта, который реализуется в рамках международного фестиваля Kharkiv Music Fest-2020.


Фото предоставлено организаторами

Проект познакомит школьников и студентов с лучшими произведениями таких классиков как Франц Йозеф Гайдн, Вольфанг Амадей Моцарт, Людвиг ван Бетховен. По мнению организаторов, это поможет заинтересовать современную молодежь классической музыкой и поощрит их активнее посещать культурные заведения.

«Пути развития музыкального искусства во многом зависят от того, насколько хорошо осведомленной, заинтересованной    и требовательной будет молодая аудитория, которая посетит (или нет) филармонические залы и оперные театры через несколько лет, - рассказывает куратор проекта Полина Кордовская. - Задача нашего проекта - предоставить молодежи шанс почувствовать, что мир классической музыки может быть близким, понятным, но не менее захватывающим, чем голливудские блокбастеры. Мы стремимся не перегружать фамилиями, датами и сроками информацию, а стараемся передать юным слушателями нашу любовь к шедеврам музыкальной классики и композиторам, которые их создали».

Проект полезен и академическим институтам, которым новый формат общения с аудиторией позволит узнать о запросе молодежи относительно трансляции классики и способствовать поискам новых способов популяризации классической музыки.

Площадками для лекций-концертов конкурса станут шесть школ Харькова, а именно № 128, 144, 51, 169, учебно-воспитательный комплекс «Старт-школа» и гимназия «Очаг». Также к проекту присоединились пять харьковских вузов: Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина, Харьковский гуманитарный университет «Народная украинская академия», Харьковский национальный медицинский университет, Харьковский национальный университет экономический им. С. Кузнеца и Харьковский национальный университет городского хозяйства им. А.Н. Бекетова.

Проект продлится три недели и завершится концертом «Beethoven&Cо», который состоится 3 декабря в Харьковской областной филармонии. Вход на концерт бесплатный по приглашениям. Также организаторы планируют пригласить на него воспитанников харьковских детских домов.

Проект реализуется Общественной организацией «Вместе» при содействии Управления по делам семьи и молодежи, Департамента по делам молодежи и спорта Харьковского городского совета.

Подробнее о событиях мероприятия можно узнать на Facebook-странице мероприятия.

Справка. Международный фестиваль KharkivMusicFest - 2020 пройдет в Харькове 28 марта - 12 апреля 2020. В течение нескольких недель харьковчан ждут концерты звезд классической музыки мирового уровня, лекции для взрослых и просветительская программа для школьников, форум, профессиональные мастер-классы от зарубежных гостей фестиваля и встречи с интересными личностями в неформальной обстановке.

Тэги:  kharkiv music fest, классика для молоежи, проект, харьков
 
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