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20.11.2019  15:38   

«Бузок» презентует персональную выставку Виктории Черняевой

Экспозиция «Алые паруса» откроется 22 ноября в 17:00.


// ХОГА
«Название «Алые паруса» - не случайное. Эта замечательная повесть вобрала в себя все лучшее. Красивую мечту и правдивую реальность, любовь и веру в чудеса... Ведь именно мечта, по словам автора Грина, таит в себе «зерно пламенного растения - Чуда». Именно мечта помогает верить в лучшее и менять мир», - рассказывает художница.

Выставка будет работать до 6 декабря.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  выставка, харьков
 
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