«Бузок» презентует персональную выставку Виктории Черняевой

20.11.2019 15:38

Экспозиция «Алые паруса» откроется 22 ноября в 17:00.

«Название «Алые паруса» - не случайное. Эта замечательная повесть вобрала в себя все лучшее. Красивую мечту и правдивую реальность, любовь и веру в чудеса... Ведь именно мечта, по словам автора Грина, таит в себе «зерно пламенного растения - Чуда». Именно мечта помогает верить в лучшее и менять мир», - рассказывает художница.

Выставка будет работать до 6 декабря.