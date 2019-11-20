Театр кукол показывает свои лучшие спектакли за пять лет

20.11.2019 16:31

В театре кукол имени Афанасьева стартовала юбилейная неделя, посвященная 80-летию основания коллектива.

19 ноября зрители увидели спектакль «Вишневый сад» по Чехову.

20 ноября в 20:00 на сцене театра кукол покажут спектакль «Гамлет» Шекспира,

21 ноября в 18:00 - «Мнимый больной» Мольера,

22 ноября в 18:00 - «Дети райка» Превера,

23 ноября в 11:00 и 13:00 - «Айболит» Чуковского в постановке главного режиссера театра, заслуженной артистки АР Крым Оксаны Дмитриевой.

Завершится праздничная неделя 24 ноября: в 11:00 и 13:00 зрители смогут увидеть спектакль «Щелкунчик» по Гофману в постановке заслуженного артиста Украины Игоря Мирошниченко.

Кроме того, в течение юбилейной недели в фойе театра будут работать выставки, подготовленные совместно со студентами Харьковской академии дизайна и искусств. Перед началом спектаклей будет звучать современная камерная музыка в исполнении студентов и выпускников Харьковского национального университета искусств им. И.П. Котляревского.

Справка. Харьковский театр кукол был открыт в 1939 году. В 1952 г. художественным руководителем театра стал В. Афанасьев, чье имя театр носит сейчас. За время его существования в театре было поставлено около 270 пьес, значительное количество из которых рассчитано на взрослую аудиторию, таких авторов, как Д. Боккаччо, М. Булгаков, Ф. Гарсиа Лорка, Дж. Казанова и М. Цветаева, Дж. Оруэлл, А. Платонов, А. Чехов, Е. Шварц, В. Шекспир, Ж. Превер и др.