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20.11.2019  16:31   

Театр кукол показывает свои лучшие спектакли за пять лет

В театре кукол имени Афанасьева стартовала юбилейная неделя, посвященная 80-летию основания коллектива.


// ХОГА
19 ноября зрители увидели спектакль «Вишневый сад» по Чехову.

20 ноября в 20:00 на сцене театра кукол покажут спектакль «Гамлет» Шекспира,
21 ноября в 18:00 - «Мнимый больной» Мольера,
22 ноября в 18:00 - «Дети райка» Превера,
23 ноября в 11:00 и 13:00 - «Айболит» Чуковского в постановке главного режиссера театра, заслуженной артистки АР Крым Оксаны Дмитриевой.

Завершится праздничная неделя 24 ноября: в 11:00 и 13:00 зрители смогут увидеть спектакль «Щелкунчик» по Гофману в постановке заслуженного артиста Украины Игоря Мирошниченко.

Кроме того, в течение юбилейной недели в фойе театра будут работать выставки, подготовленные совместно со студентами Харьковской академии дизайна и искусств. Перед началом спектаклей будет звучать современная камерная музыка в исполнении студентов и выпускников Харьковского национального университета искусств им. И.П. Котляревского.

Справка. Харьковский театр кукол был открыт в 1939 году. В 1952 г. художественным руководителем театра стал В. Афанасьев, чье имя театр носит сейчас. За время его существования в театре было поставлено около 270 пьес, значительное количество из которых рассчитано на взрослую аудиторию, таких авторов, как Д. Боккаччо, М. Булгаков, Ф. Гарсиа Лорка, Дж. Казанова и М. Цветаева, Дж. Оруэлл, А. Платонов, А. Чехов, Е. Шварц, В. Шекспир, Ж. Превер и др.

 

Источник:   ХОГА
 Тэги:  тектр кукол, спектакль, харьков
 
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