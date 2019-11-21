21.11.2019 12:19

В Харькове издадут фотокнигу о конструктивизме (ФОТО)

Книгу «Столица конструктивизма 1923-1934» презентуют в декабре в Харькове.



//city.kharkov.ua

Авторы книги - депутат Харьковского городского совета Габриел Михайлов и фотограф Владимир Бысов - работали над фотоальбомом более двух лет.

«Это уникальное издание, в котором собраны снимки города середины 1920-1930-х годов, которые мы не использовали в своих предыдущих альбомах. Фотографии собирались из архива Исторического музея, раритетной книги «Харків будує» и других источников», - сообщил Габриел Михайлов.

Отметим, что книга «Конструктивизм» продолжает серию фотоальбомов творческой группы Габриела Михайлова и Владимира Бысова. Также они выпускали издания об истории Харькове и фотоальбомы о других городах Украины.