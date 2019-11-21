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21.11.2019  11:50   

В Харькове состоится 13-й фестиваль национальных культур

Городской фестиваль национальных культур «Харьков - наш дом» пройдет 22 ноября в Муниципальном центре культурных инициатив (ул. Скрипника, 7).


://city.kharkov.ua

Харьковский городской совет проводит фестиваль 13-й год подряд. В нем принимают участие творческие коллективы более 20 национально-культурных объединений.

Начало концерта - в 16:00.

Отметим, что в Харьковской области проживают представители более ста национальностей и народностей. В городе зарегистрировано более 70 национально-культурных объединений, деятельность которых охватывает около 25% населения города. Наиболее многочисленные национальности Харькова - украинцы, русские, белорусы, евреи, армяне, азербайджанцы, грузины, татары.

Источник:   ХГС
 Тэги:  фестиваль, харьков, культура, общество
 
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