В Харькове состоится 13-й фестиваль национальных культур

Городской фестиваль национальных культур «Харьков - наш дом» пройдет 22 ноября в Муниципальном центре культурных инициатив (ул. Скрипника, 7).
Харьковский городской совет проводит фестиваль 13-й год подряд. В нем принимают участие творческие коллективы более 20 национально-культурных объединений.
Начало концерта - в 16:00.
Отметим, что в Харьковской области проживают представители более ста национальностей и народностей. В городе зарегистрировано более 70 национально-культурных объединений, деятельность которых охватывает около 25% населения города. Наиболее многочисленные национальности Харькова - украинцы, русские, белорусы, евреи, армяне, азербайджанцы, грузины, татары.
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облака в Харькове к утру рассеятся, и больше в этот день они на небе не появятся. Без осадков. Утром и днем порывы ветра 15-20 м/с.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
влажн.:
давл.:
ветер: