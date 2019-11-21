21.11.2019 15:11

Дети с ограниченными возможностями выступили в гала-концерте

Гала-концерт 25-го Фестиваля творчества детей с ограниченными возможностями «Вдохновение» состоялся 20 ноября в Харьковском муниципальном культурном центре.



//city.kharkov.ua

В нем приняли участие воспитанники и творческие коллективы из 11 специализированных школ-интернатов Харькова. Участники продемонстрировали свои таланты в различных жанрах искусства: вокал и хореография, акробатика, игра на музыкальных инструментах, исполнение жестовых песен и пр.

По словам организаторов, концерт был поставлен совместно со студентами режиссерского факультета Харьковской государственной академии культуры по мотивам произведения Джоан Роулинг «Гарри Поттер». Все учасники мероприятия получили подарки.

Организатор - Департамент по делам семьи, молодежи и спорта, Харьковский городской центр досуга молодежи.