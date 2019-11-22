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22.11.2019  13:19   

Во вторник - четвертьфинал школьной лиги юмора

Состязания восьмерки сильнейших Харьковской городской школьной лиги юмора состоится 26 ноября во Дворце студентов НТУ «ХПИ» (ул. Пушкинская, 79/2).


//city.kharkov.ua
В игре примут участие 18 лучших школьных команд Харькова. Они сыграют конкурс «Музыкальная визитная карточка».
 
Начало мероприятия - в 15:00.
 
Организаторы - Харьковский городской центр досуга молодежи, Департамент образования, Департамент по делам семьи, молодежи и спорта.
 
Источник:   Городской совет
 Тэги:  лига юмора, школьники, харьков
 
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