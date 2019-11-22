Во вторник - четвертьфинал школьной лиги юмора

Состязания восьмерки сильнейших Харьковской городской школьной лиги юмора состоится 26 ноября во Дворце студентов НТУ «ХПИ» (ул. Пушкинская, 79/2).
День идеален для планирования и анализа, а также для ведения уже начатых дел, однако плохо подходит для новых проектов и работы в авральном режиме.
Облачный день и пасмурный вечер придут в Харькове на смену ясному утру. Без осадков.
Праздник отмечается с 2014 года в честь начала в этот день двух революций: Оранжевой революции (2004 года) и Революции Достоинства (2013 года).
влажн.:
давл.:
ветер: